Le pagelle del Crotone - Cordaz regge finché può, Stoian senza fantasia

Crotone - Juventus 0-2

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 6,5 - Molto reattivo nell'ultima occasione del primo tempo, soprattutto quando c'è da chiudere lo specchio alla conclusione ravvicinata di Pjaca. Altre buone parate, ma alla fine l'accoppiata Mandzukic - Higuain, con quest'ultimo che lo mette a sedere, lo bucano.

Rosi 5,5 - Un buon primo tempo, nel quale può raccontare senza paura di aver vinto il duello nella sua zona, che lo vedeva di fronte a un brutto cliente come Mandzukic. Ed è proprio il croato a segnare il primo gol della gara, da lui parzialmente dimenticato.

Ceccherini 5,5 - Arrivati quasi all'ora di gioco era in lizza per la palma di migliore in campo allo Scida. Non interventi straordinari, ma una pulizia e una precisione continue. Poi arriva il gol ospite, e anche lui si perde, facendosi scherzare da Higuain sullo 0-2.

Ferrari 6 - Anche per lui un discorso simile: ottima prima ora di gioco, con tackle portati al punto giusto. Badare a uno come Higuain non è il più facile dei compiti, ma lui ha svolto nel complesso dignitosamente. Mezzo punto in più per aver salvato sulla linea a fine primo tempo.

Mesbah 6 - Nicola si affida alla sua lunga esperienza per presidiare la corsia sinistra della difesa. L'ex Lecce e Milan non sembra mai sul punto di alzare bandiera bianca, anche se effettivamente allo stesso tempo non si appoggia quasi mai in avanti.

Sampirisi 6 - Nicola opta praticamente per il doppio terzino a destra, inserendolo sull'esterno di centrocampo. L'ex Genoa svolge il lavoro da lui richiesto, andando puntualmente, soprattutto nel primo tempo, a contenere le avanzate frequenti di Asamoah. (dal 70' Acosty 5,5 - Entra con i suoi già sotto, e non ha modo di esprimere la sua velocità, visto il baricentro sempre basso tenuto dai suoi sul campo di gioco.)

Capezzi 6 - La partita dei centrocampisti di Nicola ha un solo dichiarato obiettivo: tamponare ogni soluzione finché possibile. Lui esegue, aggredendo ogni possesso bianconero passi di lì, ma offrendo poco. Mezzo punto in più per averci provato da lontano, impegnando Buffon.

Barberis 5,5 - Così come scritto per Capezzi, anche la partita di Barberis segue dei crismi ben definiti: rincorrere, rincorrere e ancora rincorrere. La proposta di gioco è insufficiente. Anche lui ci prova dalla distanza, ma senza centrare lo specchio.

Stoian 5,5 - Non irresistibile la prova dell'esterno mancino dei calabresi, unica probabile fonte di fantasia nell'undici di Nicola, ma incapace di esprimerla. Molti tocchi frettolosi, o nel vuoto, e anche in fase difensiva c'è qualcosa da rivedere.

Tonev 5,5 - Giornata molto complicata quella dell'ex attaccante del Frosinone. Nicola lo chiama a delle lunghe rincorse, ma soprattutto ad occupare una posizione di campo da mediano, nel tentativo di interrompere le linee di gioco degli ospiti. Fa quel che può, ma è poco. (dal 78' Trotta s.v.)

Falcinelli 6 - Parola d'ordine: sacrificio. E lui esegue in toto le indicazioni tattiche di Nicola, che però allo stesso tempo lo costringono ad almeno quaranta-cinquanta metri di distanza dalla porta avversaria. Prova a rispondere subito di testa alla rete di Mandzukic, senza fortuna. (dall' 84' Suljic s.v.)