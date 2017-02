Le pagelle del Derby County - Butterfield ci prova, male gli esterni

FA Cup - Leicester-Derby County 3-1 dts

Mitchell 6 - Sostanzialmente è incolpevole sui tre gol del Leicester, fa quello che può.

Christie 5 - Crisi totale contro Gray, dalle sue parti si passa con facilità e arriva a fine partita sfinito quando il Leicester cala il tris.

Keogh 5,5 - Non è pulito negli interventi, ma è concreto. Rischia un po' troppo in alcuni frangenti della gara.

Shackell 6 - Fa quello che può per salvare la barca, è il migliore della linea difensiva del Derby County.

Lowe 5 - In ritardo su Albrighton in occasione del momentaneo 1-0 del Leicester, così come Christie soffre il mismatch con l'avversario.

Butterfield 6,5 - È il migliore degli ospiti. Un centrocampista instancabile, lotta su ogni pallone e fa di tutto per rendersi pericoloso.

De Sart 5 - Anonimo, non si vede ne in fase d'impostazione ne in fase difensiva.

Johnson 5,5 - Prestazione incolore, cerca di partecipare alla manovra offensiva ma non è incisivo. dal 53' Vydra 5 - Entra per dare maggior peso alla manovra offensiva, ma si dimostra una meteora.

Anya 5,5 - Tanta spinta sulla corsia di destra, ma con il passare dei minuti scompare dalla gara.

Blackman 5,5 - Non è una prima punta è si vede, ma svaria molto lungo tutta la trequarti cercando da falso nove di rendersi pericoloso. dal 82' Nugent 5 - Torna al King Power da grande ex, non si fa vedere.

Camara 6 - Ha il merito di mettere a segno il gol dell'1-1, con tantissima fortuna vista la deviazione di Chilwell, ma è quello che coraggiosamente prova spesso la conclusione da fuori. dal 74' Russell 5,5 - Dei tre giocatori che entrano in campo è quello che ci prova con maggiore insistenza, sfiora anche il 2-2 nei supplementari.