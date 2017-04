Le pagelle del Genoa - Attacco inconsistente, Cataldi lucido

Juventus-Genoa 4-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lamanna 6 - Poche responsabilità sui gol della Juve, è anche fortunato in più di un'occasione, perché viene salvato dai legni.

Munoz 5.5 - Poco fortunato in occasione dell'autorete, soffre la fisicità di Mandzukic e gli inserimenti dei centrocampisti.

Burdisso 5.5 - Prova a tappare i buchi difensivi, ci mette una pezza diverse volte ma capitola insieme alla difesa. Dal 67' Biraschi 6 - Entra a partita ormai chiusa e controlla tutto sommato contiene bene gli attaccanti bianconeri.

Gentiletti 5 - Dybala imperversa dalle sue parti e gli fa passare una serata tutt'altro che tranquilla. Non riesce mai a contrastare efficacemente gli avversari.

Lazovic 5 - Poco coinvolto nella manovra, non riesce a farsi vedere e a incidere con la sua velocità. Asamoah e Mandzukic sono insuperabili. Dall'87' Hiljemark s.v..

Veloso 5.5 - Disegna buone geometrie, ma alla lunga perde il duello con i centrocampisti avversari, che vanno al doppio della velocità.

Cataldi 6 - Inizio discreto, combatte in mezzo al campo e prova a far ripartire l'azione velocemente ma perde troppi palloni. Uno dei più lucidi fino alla fine.

Laxalt 5.5 - Cerca lo spunto personale, ma la difesa della Juventus è imperforabile e non gli dà modo di incidere. Dal 48' Beghetto 6 - Qualche buona iniziativa personale, sfrutta qualche spazio concesso dalla difesa di casa.

Ntcham 5.5 - Mai pericoloso, cerca la posizione migliore ma la difesa bianconera non ha problemi a chiudere. Nella ripresa cresce e trova qualche conclusione, senza troppa precisione.

Simeone 5.5 - Ha due buone occasioni, ma non è reattivo e preciso come nella partita dell'andata, in cui segnò due reti.

Palladino 5.5 - Molto mobile, si sacrifica e prova a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà. Nel secondo tempo cala vistosamente e non riesce a tenere molti palloni.