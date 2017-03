Le pagelle del Genoa - Tante delusioni, Laxalt si riscopre difensore

Milan-Genoa 1-0

Lamanna 6 Sul gol è beffato da Mati, non è impegnatissimo dagli avanti rossoneri, ma si mantiene ordinato nell'ordinaria amministrazione.

Izzo 6 Uno dei migliori dei suoi, costringe Montella a spostare Deulofeu, affidato alle sue cure, sino a quando resta in campo ci mette più di una pezza. Esce a causa di un problema muscolare. ( dal 69' Biraschi sv )

Gentiletti 5 Errore fatale sul gol di Mati, quando lascia la sua zona e viene beffato da Lapadula e infilato da Mati.

Munoz 5,5 Difesa genoana non sempre irreprensibile e il risultato finale della gara non spiega esattamente l'andamento di una sfida troppo squilibrata.

Laxalt 6 Giocatore universale da momento in cui si riscopre efficace esterno difensivo. Che duelli con Deulofeu, ma perde qualcosa in termini di efficacia quando deve spingere.

Ntcham 5,5 Avrebbe doti fisiche e tecniche per inventare qualcosa negli ultimi 20 metri. Ma spesso preferisce giochicchiare e non andare al sodo.

Cataldi 5,5 E' lui a perdere il pallone che il via all'azione del gol decisivo di Mati. Poche idee, tanta corsa spesso a vuoto.

Hiljemark 5 Macchinoso, poco incisivo, tanti errori nelle scelte di giocate. Non va.

Lazovic 6 Il migliore per distacco dei suoi nel primo tempo. Pur non assistito da una qualità irresistibile, è certamente il più intraprendente e "l'arma" preferita per gli attacchi del Grifone. ( dal 61' Edenilson 5,5 Ha altre caratteristiche rispetto a Lazovic, con lui in campo mancano approvvigionamenti per le punte.)

Simeone 5 Serata deludente. Si sbatte e prova a lottare nel primo tempo, ma non ci mette qualità e decisione nelle giocate. Si, è troppo solo, ma ci mette del suo per non lasciare il segno.

Taarabt 5 Ancora lontano da una forma accettabile, lo si vede solo in avvio quando firma l'unico tiro in porta del Grifone. Poi si guarda bene dall'entrare nel vivo del gioco. ( dal 76' Pinilla sv )