Le pagelle del Genoa - Veloso sfortunato, Burdisso sbanda nella ripresa

Risultato finale: Napoli-Genoa 2-0.

© foto di Federico De Luca

Lamanna 6,5 - Poco impegnato nella prima mezz’ora, compie un grande intervento alla prima occasione, quando Insigne testa i suoi riflessi con un gran tiro da fuori. Nella ripresa viene bucato da Zielinski e Giaccherini senza colpe, ma compie altri interventi importanti.

Muñoz 5,5 - Legge bene i movimenti di Insigne, che è costretto ad accentrarsi per trovare spazio. Non demerita, ma nella ripresa ha anche lui qualche giro a vuoto.

Burdisso 5,5 - Gioca per quasi un’ora su grandissimi livelli, annullando Martens nel primo tempo e salvando su diverse situazioni complesse. Nella ripresa inizia a perdere colpi, con il crescere del Napoli e finisce per andare fuori giri sulle giocate del folletto belga.

Gentiletti 6 - Parte molto bene, mostrando sicurezza e pulizia negli intervento. Si fa male troppo presto. Dal 18’ Orbàn 5 -Non è facile entrare a gara in corso contro un attacco vivace come quello del Napoli e le difficoltà sono evidenti.

Lazovic 6 - Fa un grandissimo lavoro contro la catena di sinistra del Napoli, coprendo bene gli spazi e facendosi vedere in avanti quando può. Più timido nella ripresa.

Veloso 6,5 - Parte molto bene, dando geometrie alla squadre e mettendo in mostra la sua grande tecnica ed intelligenza. Un guaio fisico, al ritorno dopo due mesi di stop, lo costringe ad uscire anticipatamente. Sfortunatissimo. Dal 39’ Cataldi 5 - Con l’uscita di Veloso il Genoa si spegne ed il talento scuola Lazio fa davvero poco per riaccenderlo.

Hiljemark 5,5 - Nel grande primo tempo del Genoa ci mette il suo, pressando con grande frequenza e smistando bene il pallone. Nella ripresa si perde.

Laxalt 5,5 - Parte molto bene, ma le più grandi occasioni del Napoli arrivano sempre dalla sua parte. E non è un caso…

Rigoni 5,5 - Si fa vedere con grande frequenza nel primo tempo, mettendo palloni interessanti in area e dando manovra alla manovra. Poi cala vistoamente.

Palladino 5,5 - Parte molto bene, andando al cross in più occasioni e creando qualche difficoltà a Maggio. In fase di copertura inizia a soffrire nella ripresa e Juric lo richiama in panchina.Dal 57’ Taarabt 5 - Parte bene, sembra volenteroso ma dura davvero poco. In evidente ritardo di condizione.

Simeone 6 - Nel primo tempo ruba il tempo in due occasioni a Koulibaly e mette in campo la solita foga e sagacia. Troppo isolato, fa quel che può contro quel gigante del centrale del Napoli.