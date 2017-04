Le pagelle del Granada - Difesa horror, Wakaso rischia il secondo giallo

Risultato finale: Granada-Celta Vigo 0-3

Ochoa 4.5 - Esce male di testa fuori dall'area propiziando di fatto il gol realizzato da Jozabed. In ritardo sulla punizione di Diaz, incolpevole sul 3-0 di Beauvue.

Ruben Vezo 4.5 - Non sempre preciso nella fase difensiva lasciando troppo spazio a Bongonda. Sortite offensive praticamente nulle.

Saunier 4.5 - Sempre in difficoltà sugli attaccanti del Celta, buca il pallone in occasione del gol di Jozabed.

Ingason 5 - Colpisce molti palloni di testa in area, ma soffre la rapidità degli attaccanti avversari. Si divora il pareggio colpendo di testa a porta sguarnita nella seconda frazione di gara.

Gaston Silva 5 - Non scende mai sulla fascia sinistra, controlla però bene Hjulsager dalla sua parte. Poco reattivo sul gol del 3-0 di Beauvue.

Krhin 6 - Si allarga bene sulla destra andando spesso al traversone verso il centro dell'area di rigore. Dal 76' Boga s.v.

Uche 6 - Lotta molto in mezzo al campo, bella l'azione personale al termine della prima frazione di gara. Fa tremare la traversa della porta di Sergio Alvarez con una sassata dalla distanza.

Wakaso 5 - Troppo nervoso in mezzo al campo rischia spesso di ricevere la seconda ammonizione che per sua fortuna non arriva. Scivola in occasione del gol di Jozabed.

Kravets 6 - Il più attivo dei suoi cerca spesso la sortita offensiva. Lascia il campo nell'intervallo per un problema alla caviglia. Dal 46' Carcela 5.5 - Entra bene in partita cercando lo scambio con gli altri componenti del tridente, sparisce dal campo col passare dei minuti.

Ponce 5 - Il pubblico di casa lo becca spesso con qualche fischio di troppo. La volontà non manca, ma non riesce mai a trovare la via del gol divorandosene diversi.

Pereira 6 - Buoni spunti sulla fascia sinistra duellando con Lemos. Preciso anche sui calci da fermo. Dal 77' Hector s.v.