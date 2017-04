Le pagelle del Las Palmas - Momo ci prova, disastro in difesa

Risultato finale: Athletic-Las Palmas 5-1

© foto di J.M.Colomo

Lizoain 5.5 - In almeno due circostanze poteva fare di più. Serata poco felice per lui e tutta la squadra.

Michel 5 - Soffre maledettamente con Muniain, poche possibilità per spingere.

Lemos 5 - Gara da dimenticare per il centrale difensivo. Sempre in perenne difficoltà con l'avversario. Dal 46' David Garcia 5 - La musica non cambia

Bigas 5.5 - Segna l'unico gol de Las Palmas. Per il resto, molto poco.

Castellano 5 - Come tutta la retroguardia vive una serata da incubo. Sempre in ritardo sulle accelerazioni di Williams e Muniain

Vicente Gomez 5 - Male, mai un cambio di passo, sempre in balia dell'avversario.

Mesa 5 - Poco brillante e veloce nel far ripartire l'azione.

Viera 5.5 - Ha un'ottima chance, ma la spreca, gara a corrente alternata. Dal 69' Halilovic s.v. -

Tana 5.5 - Prova a inventare, ma ben presto finisce nella morsa degli avversari.

Livaja 5.5 - L'ex Inter ci prova, sfiora anche il gol, ma palloni giocabili davvero pochi.

Garcia 5 - Poco o nulla nell'ora scarsa di gioco a disposizione. Dal 63' Momo 6 - Sfiora la marcatura personale, prova a dare vivacità alla manovra, ma senza esito.