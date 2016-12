Le pagelle del Latina - Dellafiore goleador, Gilberto poco freddo

Perugia - Latina 1-1

© foto di Federico Gaetano

Pinsoglio 6 - Aveva messo la sua manona sul mancino di Drolé, ma nulla ha potuto sulla ribattuta di Guberti. Rischia nel finale con un'uscita a vuoto, ma la sua prova è sufficiente.

Brosco 6 - Nelle prime fasi della partita, va ripetute volte in difficoltà sugli scatti del velocissimo Drolé. Poi però, con il passare dei minuti, acquisisce molta più sicurezza.

Dellafiore 7 - Perno difensivo della squadra di Vivarini, oggi è anche in versione goleador. Esperto nel posizionamento su corner, ribatte in rete l'incertezza di Elezaj, da vero attaccante.

Garcia Tena 6,5 - Molto autoritario. Specialmente nel gioco aereo, dove ha dominato su qualsiasi avversario transitasse dalle sue parti. Bene anche nel giro-palla.

Gilberto 5,5 - Gara di grandissima generosità la sua, con anche un buon numero di cross apportati alla causa. Ma il voto finale è dato dagli ultimi minuti: prima spara fuori di testa da buona posizione, poi cestina un contropiede banalmente.

Mariga 6 - L'ex centrocampista del Parma fa da schermo davanti alla nutrita difesa ospite, in coppia con Amadio. Lui fa il lavoro più sporco, andando in pressing alto, e non togliendo mai la gamba.

Amadio 6 - A fianco di Mariga nella coppia del centrocampo ospite, lui si occupa maggiormente di far girare la sfera, ed adempie al suo dovere con tocchi semplici e anche qualche bel recupero. (dal 69' Rocca 6 - Anche in campo prende lo stesso identico posto di Amadio, e si limita ad un compitino svolto con un risultato finale da sei in pagella. Senza infamia e senza lode.)

Bruscagin 6,5 - Nonostante sia originariamente un terzino, non ha mancato di regalare il suo apporto su tutta la fascia sinistra, dove ha messo in difficoltà Imparato. Ci prova anche in prima persona, ma senza fortuna.

Scaglia 6,5 - Uno dei migliori del Latina. Ogni azione, ogni contropiede che richieda uno strappo in ripartenza, passa dai suoi piedi. Leader tecnico e mentale di questo Latina, senza dubbi.

Corvia 6 - Punge poco in zona gol, ed avrebbe anche le possibilità per farlo, ma il suo prezioso lavoro di terminale per le sponde si è rivelato assai utile per il gioco dei suoi. (dal 56' Paponi 6 - Entra lui, e si mette a fare da riferimento offensivo, rendendosi utile soprattutto quando alla sua squadra è servito alleggerire il gioco.)

Boakye 5,5 - Nel primo tempo si vede assai raramente. Meglio nella ripresa, dove si sacrifica anche di più in fase di non possesso, e va vicino al gol dalla distanza. Ma ci si aspettava di più. (dal 78' D'Urso s.v.)