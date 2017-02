Le pagelle del Leganes - Guerrero delude, bene Victor Diaz

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Leganes esce sconfitto dal Vicente Calderon: doppietta di Fernando Torres decisiva ai fini del risultato. Bene Victor Diaz, delude Guerrero. Ecco le pagelle del match:

Herrerín 6 - I due goal non sono di certo responsabilità sua, anzi salva un passivo che poteva essere peggiore.

Victor Diaz 6.5 - Uno dei migliori, spinge e attacca. Quando serve da anche una mano in difesa. Dal 73’ Alberto 6 - Prova ad alzare il baricentro e creare problemi alla retroguardia di casa.

Bustinza 5 - Non tiene mai Torres e rischia ogni qualvolta il pallone capita dalle sue parti.

Insua 5 -Stesso problema del compagno di reparto: il numero 9 gli fa praticamente girare la testa.

Siovas 5 - Si vede solo all' inizio del match, poi soffre moltissimo come tutta la retroguardia.

D. Rico 6 - Spinge poco, ma contiene bene chi passa da quella fascia. Uno dei migliori della linea difensiva.

Unai López 6 - Ci prova in diverse occasioni, mentre in altri casi non riesce a fermare le giocate dei centrocampisti avversari. Dal 64’ Samu Garcia 6 - Ci prova spesso, ma in alcuni casi rimane troppo isolato.

Morán 5.5 - Troppi palloni sbagliati e troppe giocate forzate. Sin dai primi minuti non riesce mai a trovare il tempo giusto. Dal 78’ Machis s.v.

Szymanowski 6 - Qualche giocata e qualche verticalizzazione per i compagni, ma nulla di più.

Bueno 6.5 - In un paio di occasioni si libera bene e prova la conclusione, ma come al solito predica nel deserto.

Guerrero 5.5 - Parte bene durante l' inizio, poi cala d' intensità. Sbaglia troppo negli ultimi sedici metri.