Le pagelle del Leicester - Ndidi e Gray decisivi

FA Cup - Leicester-Derby County 3-1 dts

© foto di puma.com

Zieler 6 - Non può nulla sul gol di Camara, visto che viene spiazzato dalla deviazione di Chilwell. Per il resto si fa trovare sempre pronto.

Amartey 6 - Inizio in sordina nello scontro con Camara e Johnson, poi si limita a compiti difensivi e la sua prestazione è in crescendo.

Wasilewski 6 - Qualche ruggine di troppo in corpo che si vede, a volte sbaglia le cose più semplici contro un attacco del Derby non perfetto.

Benalouane 6,5 - Forse una delle migliori prestazioni degli ultimi anni. Attento e sicuro in ogni intervento, da fiducia al reaprto difensivo.

Chilwell 6 - È sfortunato nella deviazione sul tiro di Camara, unico neo in una partita giocata bene.

Mendy 5,5 - Fa tanta legna davanti alla difesa, ma forse da parte sua ci si aspettava qualcosa in più. dal 90' Ndidi 7 - Dopo appena tre minuti decide la partita con un missile che bacia il palo ed entra in porta. Semplicemente decisivo.

King 6,5 - Ha il merito di sbloccare l'incontro, i suoi inserimenti sono velenosi e fanno soffrire la difesa del Derby County.

Albrighton 6,5 - Una motore sulla fascia, sforna cross a mai finire. L'assist per King è un gioiellino.

Kaputska 5,5 - Prima da titolare per il giovane polacco: inizia bene, ma con il passare dei minuti esce dalla scena senza rendersi pericoloso. dal 81' Mahrez 5,5 - Forse è colpa della Coppa d'Africa indigesta, ma si vede solo per accelerazioni che non vanno a buon fine.

Gray 7 - È il giocatore che ha spaccato letteralmente la partita. Con la sua velocità è una spina nel fianco, sfinisce la difesa del Derby County e chiude la partita con il gol del 3-1.

Musa 6 - Svaria lungo tutto il fronte d'attacco per cercare l'occasione da gol utile, ma non ha grandissime chance per andare a segno. dal 90' Slimani 5,5 - Sbaglia la più facile delle palle gol davanti alla porta, questo basta per riassumere la sua mezz'ora in campo.