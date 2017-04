Le pagelle del Leicester - Vardy ancora in goal, Okazaki delude

© foto di Imago/Image Sport

Finisce 1-1 tra Leicester e Siviglia. Nonostante tutto gli inglesi non sono riusciti a trovare la qualificazione: ecco le pagelle delle foxes.

Schmeichel 6 - Non viene chiamato in causa durante il match, ma quando serve ci mette sempre il fisico, soprattutto nelle uscite basse.

Simpson 6 - Nel primo tempo gioca in maniera contratta, poi prova la verticalizzazione e spesso cerca di affondare sulla corsia di competenza.

Morgan 6.5 - Stringe i denti e scende in campo nonostante la forma fisica. Si propone spesso anche in fase offensiva. Dall’ 84' Amartey s.v.

Benalouane 5.5 - Soffre troppo sui palloni alti, spesso non riesce ad anticipare le giocate di alta qualità dei suoi avversari. Dal 45’ Chilwell 7 - Un secondo tempo ad alta intensità, dove sfiora ripetutamente il goal. Un'ottima prova in entrambe le fasi.

Fuchs 6 - Si sacrifica molto e va a battere ogni calcio d'angolo o rimessa laterale. Ma a volte il cuore non basta per essere decisivi.

Ndidi 5 - Manca la sua fisicità, soprattutto nel primo tempo. Sale insieme alla squadra nella ripresa, ma si vede pochissimo.

Drinkwater 6 - Tanti palloni recuperati, ma non riesce mai a trovare la giocata giusta per poter far male agli avversari.

Mahrez 6 - Qualche giocata di qualità, ma nulla di più. Mancano anche i suoi spunti in fase offensiva.

Okazaki 5 - Ha una buona occasione, spesso viene bloccato dalle giocate difensive degli ospiti. Dal 45’ Ulloa 6.5 - Alza la squadra e mette il fisico su ogni pallone. Gli manca solo il goal.

Albrighton 6.5 - Uno dei pochi che cerca la giocata offensiva, con tiri e cross quando trova spazio. Bene anche in fase di ripiegamento.

Vardy 7 - A volte si inventa colpi di tacco o leziosismi, ma quando c'è da sacrificarsi risponde presente.