Le pagelle del Lille - Kishna, deviazione sfortunata. Si salva De Preville

Psg-Lille 2-1

© foto di Federico Gaetano

Enyeama 6,5 – Al di là dei due gol subiti, compie tante buone parate, sbarrando sempre la strada alle conclusioni del Psg.

Soumaoro 6 – Non è stilisticamente perfetto, ma in qualche modo riesce sempre ad intervenire in maniera concreta.

Basa 6 – Un buon salvataggio nel primo tempo evita il gol dell’1-0 del Psg. Guida la linea, difficilmente perde l’avversario.

Beria 5,5 – Benissimo nel primo tempo, poi nella ripresa soffre soprattutto l’estro dei trequartisti avversari. Dall’82’Bissouma s.v.

Corchia 5 – Dal suo lato il Psg sfonda sempre. Non riesce mai a frenare l’onda parigina, va nel pallone sia nel primo che ad inizio secondo tempo.

Xeka 5 – Non tocca praticamente un pallone, nonostante giochi a centrocampo. Si concentra sull’interdizione, e pure lì trova qualche difficoltà.

Amadou 5,5 – Si fa vedere bene nel primo tempo, poi si spegne completamente.

Palmieri 5,5 – Non riesce a tenere a bada Auriel quando scende sulla sua corsia. Qualcosa in fase di spinta la dà.

El Ghazi 6 – L’unico a salvarsi là davanti tra i titolari. Impegna Areola con un paio di conclusioni nel primo tempo, la prova è positiva.

Benzia 5,5 – Non riesce a far male agli avversari, ma si sapeva che la partita per lui sarebbe stata difficile. Non si sacrifica come dovrebbe. Dal 56’ De Preville 7 – Entra lui e cambia l’attacco del Lille. Trova la rete del momentaneo pareggio grazie alla sua voglia di essere sempre pronto.

Kishna 5 – Non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso o costruire qualche trama interessante. Una sua deviazione permette a Cavani di portare in vantaggio il Psg. Dal 72’ Bautheac s.v.