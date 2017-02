Le pagelle del Metz - Falette uomo ovunque, decisive le sostituzioni

Risultato finale: Metz-Olympique Marsiglia 1-0

Didillon 6.5 - Chiude lo specchio della sua porta in tre occasioni nella prima frazione di gara, sbarrando la strada agli attaccanti dell'OM.

Balliu 6 - Si dedica alla fase difensiva, ma gioca una gara molto attenta dalla sua parte, dove Cabella non spinge moltissimo.

Bisevac 6.5 - Qualche piccola incertezza quando Bouna Sarr accelera palla al piede, ma tutto sommato non commette sbavature gravissime. Sontuosa ripresa.

Falette 7 - Chiude ogni spazio in area di rigore facendo valere il suo ottimo senso della posizione. Uomo ovunque per i granata con un unico brivido quando, involontariamente, colpisce il palo della porta di Didillon.

Assou-Ekotto 6 - Dalla sua parte Sakai e Thauvin spingono tantissimo, ma risulta quasi sempre efficace negli interventi.

Nguette 5.5 - Va a fiammate sulla corsia di destra, non sempre riesce ad arrivare a guadagnare il fondo. Dal 76' Jouffre 6.5 - Decide la sfida con una conclusione su calcio di punizione.

Doukourè 6 - Sbaglia qualche appoggio di troppo, non riesce a far girare la squadra a dovere e fa poco filtro in mediana. Più preciso nel secondo tempo.

Philipps 6 - Perde un pallone che sarebbe potuto costare caro alla sua squadra, corre però e ci mette molta volontà.

Lejeune 6 - Parte timido, cresce col passare dei minuti dando vita ad un bel duello con Sakai sulla sinistra. Dal 58' I. Sarr 6.5 - Cambia la partita con la sua rapidità, si guadagna la punizione che decide il match.

Diabatè 6 - E' dura divincolarsi dall'attenta marcatura di Rolando. Nel secondo tempo sfiora il gol che chiuderebbe il match.

Vion 5.5 - Si allarga spesso sulla destra, cercando l'invito verso il centro dell'area. Poco incisivo negli ultimi metri. Dal 62' Erdinc 6 - Lotta su ogni pallone, fa a sportellate con la retroguardia dell'OM.