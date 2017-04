Le pagelle del Middlesbrough - Negredo morde, De Roon scombussolato

Risultato finale: Middlesbrough-Arsenal 1-2

Guzan 6 - Così così sulla punizione di Sanchez, che non vede partire perché coperto da una folta schiera di uomini davanti a lui. Chiude le porte a Ozil in uscita bassa, ma poi il tedesco si vendica non lasciandogli scampo per il 2-1 definitivo. A fine partita evita il tris respingendo l'esterno destro di Chamberlain.

Barragan 6 - Nel primo tempo si sostituisce al portiere due volte, prima per respingere di testa sulla linea l'acrobazia di Ramsey, poi per fermare Sanchez. Non fa mancare il suo apporto in fase offensiva.

Ayala 5.5 - Giroud non è un cliente facile, conveniamo, ma avvinghiarsi a lui in area come fosse un palo della lap dance non è una grande scelta. O forse sì, visto che Taylor lo grazia non concedendo rigore. Difensivamente legge male anche l'inserimento di Ramsey sul gol del 2-1. In attacco ha sulla testa la palla del 2-2 ma spedisce contro il muro costruito da Cech.

Gibson 5.5 - In generale se la cava piuttosto bene, ma manca negli eventi clou della gara, quando c'è da serrare le fila sull'assedio all'arma bianca dei Gunners.

Fabio sv - Alza bandiera bianca dopo neanche 20 minuti per un infortunio al ginocchio Dal 18' Friend 6 Subito aggressivo costringe Chamberlain a rinculare al primo affondo. Prezioso anche in fase di proposizione, dove rischia di diventare uomo assist quando offre un bon bon ad Ayala.

Clayton 5.5 - Irruento, troppo irruento. Non riesce mai a frenare la sua furia agonistica, e infatti frana addosso a Xhaka e regala a Sanchez la possibilità di dipingere l'1-0 su punizione.

De Roon 5.5 - Scombussolato, vaga senza meta per il campo. Fuori tempo massimo anche i suoi inserimenti, vedasi il gol annullato per offside evidente. Dal 79' Gestede sv .

Leadbitter 6 - E' a lui a battezzare la gara con un tiro da fuori e un cartellino giallo rimediato a stretto giro di posta. Nel complesso sono più le cose positive rispetto a quelle negative che fa durante la gara.

Ramirez 6 - Dal suo piede partono traiettorie avvelenate che mandano spesso in confusione la difesa avversaria. Dribbla come pochi in Premier, peccato per lui che la gamba manchi nel momento del bisogno, come in occasione della potenziale ripartenza in uno contro zero verso Guzan. Dal 68' Traoré 6 E' acceso sin dai primi passi che muove in campo, tanto è vero che dopo una giocata sontuosa quasi si ritrova a calciare in area davanti a Cech.

Negredo 6.5 - Il gol, splendida zampata a punire la disattenzione di Koscielny, è il premio che arriva dopo una prestazione da vero leone. Morde come uno squalo, ma ferisce appena l'Arsenal che trova il tempo di medicarsi il taglio sanguinante.

Downing 6 - Dopo un primo tempo anonimo, riemerge dall'oscurità con un coast to coast perdifiato che si sublima nella parabola che diventa propizia per l'1-0 di Negredo. Poco più in là sfiora anche il colpo del clamoroso 2-1.