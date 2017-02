Le pagelle del Milan - Donnarumma saracinesca, che giocata di Suso

Risultato finale: Lazio-Milan 1-1

Donnarumma 7 - Compie come sempre parate straordinarie, una su tutte quella su Hoedt nel primo tempo. Nulla può sulla sassata dal dischetto di Biglia.

Abate 6.5 - Duella con Keita dalla sua parte, risulta preciso nelle chiusure e determinante quando sbilancia regolarmente Immobile nel primo tempo.

Zapata 5.5 - Appare impreciso nella prima frazione di gara quando regala a Immobile un pallone pericolosissimo. Gara non sempre attenta.

Gomez 5.5 - L'attacco della Lazio lo mette a dura prova. Rischia il rigore su Immobile nel primo tempo, lo causa sul finire di frazione con un intervento scomposto.

Vangioni 5.5 - Bene quando deve avanzare nel primo tempo. Specialmente nella ripresa, soffre la rapidità di Felipe Anderson a causa della mancanza di copertura di Pasalic e Ocampos.

Pasalic 5.5 - Impreciso quando deve servire i compagni, specialmente nella ripresa dà poca copertura a Vangioni.

Locatelli 5.5 - Si abbassa bene in fase di non possesso, si vede poco in fase di costruzione. Dal 52' Sosa 6.5 - Entra bene in partita dando un cambio di passo alla squadra. Buono il suo calcio di punizione ben resinto da Strakosha.

Poli 6.5 - Montella lo schiera dal primo minuto. Corre molto, si danna l'anima nell'inseguire i giocatori della Lazio. Dal 78' Mati Fernandez s.v.

Suso 6.5 - Poco incisivo in zona gol, ma a quattro minuti dalla fine trova il gol con una grandissima giocata.

Deulofeu 5.5 - Prima punta atipica il catalano, non riesce a ripetere la sontuosa prova di Bologna.

Ocampos 5 - Poco mobile sulla corsia di sinistra, risulta impreciso negli ultimi metri, chiuso bene dalla retroguardia della Lazio. Dal 64' Lapadula 6 - Dà più fisicità al reparto offensivo rossonero.