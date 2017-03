Le pagelle del Milan - Mati alla prima gioia, Deulofeu imprendibile

Milan-Genoa 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma sv Protagonista assoluto sette giorni fa allo Juventus Stadium, assolutamente spettatore non pagante nella serata di San Siro.

De Sciglio 6,5 Perfetta la sua fase difensiva, nel primo tempo, in particolare, effettuare tre-quattro chiuse molto importanti.

Zapata 6,5 Genoa troppo leggero davanti, ma il colombiano è prezioso nel secondo tempo, quando è capace di bloccare tre-quattro sortite avversarie.

Paletta 6,5 Si conferma su livelli elevati. Lavoro poco probante per l'italo-argentino ex Parma, che a Simeone riserva le briciole.

Vangioni 6,5 Due chiusure decisamente da sottolineare nel primo tempo, quando il Genoa prova ad infastidire i rossoneri.

Kucka 6 Crea densità a centrocampo nel primo tempo, il primo a pressare nella ripresa e fare da diga agli (improbabili) assalti avversari.

Bertolacci sv Che sfortuna! La sua gara da ex due appena 180 secondi, il tempo di rimediare un altro problema muscolare. ( dal 2' Locatelli 6 Cerca di acquisire fiducia e svolte abbastanza diligentemente il suo compito, occupando spazi e alzando sempre il pressing al cospetto dei dirimpettai avversari. Arriva due volte al tiro, sfiorando la marcatura.

Mati Fernandez 6,5 Titolare e primo gol in rossonero. Non è brillantissimo, ma è il match winner della sfida e sfiora persino la doppietta. ( dal 74' Pasalic sv )

Ocampos 6,5 Grinta e volontà da vendere, è sempre nel vivo del gioco, lavora molto bene con i compagni d'attacco e nella ripresa è a tratti travolgente.

Lapadula 6 Non è stata una serata memorabile, ma anche perché resta poco servito dai suoi compagni. Ma l'apertura vincente per la rete di Mati, è quella che fa la differenza. ( dall'87' Antonelli sv )

Deulofeu 7 Non trova la zampata o la giocata decisiva sotto porta, ma corre davvero all'infinito, dimostrandosi ancora una volta l'elemento in più per Montella nella corsa all'Europa.