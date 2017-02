Le pagelle del Montpellier - Ripresa generosa, Camara spina nel fianco

Risultato finale: Montpellier-Monaco 1-2

Jourdren 5.5 - Sbaglia l'uscita sul gol di Glik, nulla può sul raddoppio di Mbappè. Sul finire del primo tempo compie un grande intervento sempre sull'attaccante del Monaco salvando la porta dal 3-0.

Mukiele 6 - Dalla sua parte Lemar e soprattutto Mbappè gli fanno molto male. Nella ripresa prende le necessarie precauzioni e soffre decisamente meno.

Hilton 6 - Primo tempo da dimenticare per il capitano del Montpellier. Perde Glik in occasione del vantaggio del Monaco e si fa bruciare spesso da Mbappè in velocità. Ha il merito di riaprire il match con un preciso colpo di testa.

Pokorny 6 - Spesso riesce a metterci una pezza quando deve intervenire in anticipo anche se quando gli attaccanti del Monaco accelerano va un po' in difficoltà.

Roussillon 6.5 - Precisissimo nelle chiusure difensive, spinge molto anche sulla sua corsia di competenza specie nei secondi quarantacinque minuti.

Sylla 6 - Riscatta una prima frazione di gara negativa, giocando un secondo tempo di sacrificio e corsa.

Skhiri 6 - Gara generosa anche se, specialmente nel primo tempo, non riesce a porre freno alle discese dei giocatori del Monaco.

Dolly 5.5 - Fa vedere buoni spunti sulla fascia sinistra, anche se negli ultimi metri non riesce ad incidere a dovere. Dall'81' Lasne s.v.

Boudebouz 6 - Assente ingiustificato nel primo tempo, nella ripresa entra di più nel vivo dell'azione.

Ikonè 6.5 - Uno dei pochi a salvarsi. Mette in mostra la sua rapidità provando ad impensierire la difesa del Monaco. Sfiora il gol nel primo tempo. Dal 62' Camara 6.5 - Entra subito alla grande nel match mettendo sempre in difficoltà i giocatori del Monaco. Sfiora il pari nel finale.

Mbenza 5 - Viene schierato come “falso nueve” da Gasset, ma tende sempre ad allargarsi sulla fascia sinistra senza lasciare il segno. Dal 25' Mounie 5.5 - Entra in una situazione non facile, prova a caricarsi sulle spalle l'attacco anche se però risulta poco pericoloso.