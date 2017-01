Le pagelle del Napoli - Allan e Jorginho soffocati, l'attacco gira a vuoto

Napoli-Palermo 1-1

Reina 6 - Può nulla sul gol, ma per il resto non è quasi mai impegnato. Qualche uscita e poco altro.

Hysaj 5,5 - Macchia la sua prova facendosi sovrastare in occasione del gol. Da quel momento in poi c'è ben poco da difendere, chiude qualche ripartenza e si proietta in avanti con risultati alterni.

Albiol 6 - E' impegnato più che altro nell'impostare l'azione da dietro, con Jorginho ed Hamsik quasi sempre braccati ad uomo. Finisce la gara con addirittura 114 passaggi.

Maksimovic 6 - Qualche buona chiusura, per il resto ordinaria amministrazione e qualche stacco di testa, ma nell'area avversaria.

Ghoulam 5,5 - Al rientro dalla Coppa d'Africa, si ritrova subito in campo per l'indisponibilità di Strinic. Non sembra avere la solita brillantezza, in ritardo su diverse combinazioni e poco preciso al cross.

Allan 5 - Subito in svantaggio, si gioca solo in una metà campo e non ha certamente le qualità tecniche per trovare il varco nel muro rosanero. Diversi errori e poi viene richiamato in panchina (dal 53' Zielinski 6 - Ha sicuramente qualità superiori per far girare palla, prova a farsi vedere anche in percussioni creando diverse situazioni pericolose)

Jorginho 5,5 - Fatica a girare. Quasi sempre soffocato dalla pressione, quando la elude tra le linee trova comunque un muro rosanero e deve smistare solo sull'esterno (dal 62' Pavoletti 5,5 - Non ha un grande impatto. Un colpo di testa, qualche sportellata in mischia, ma senza la zampata vincente)

Hamsik 6 - Non ci sono spazi, si abbassa davanti alla difesa quando Jorginho è preso ad uomo ed è l'unico che prova a mettere ordine, aprendo sugli esterni. Gioca addirittura 127 palloni (col 93% di precisione).

Callejon 5,5 - Gioca sempre per la squadra, sbaglia poco, ma il Palermo è schiacciato ella propria area di rigore e non riesce a trovare la profondità. Nel finale ha una chance per il 2-1, ma Posavec respinge.

Mertens 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi. Si smarca bene dai centrali, nonostante il traffico in area, ma Posavec gli devia il pallone sulla traversa, poi gli soffia un paio di occasioni in uscita ed alla fine gli fa passare la conclusione meno insidiosa.

Insigne 5,5 - Gestisce tanti palloni sull'esterno, giocando in un fazzoletto con Hamsik e Ghoulam. Spreca troppo nell'ultimo passaggio e poi si divora il gol a tempo scaduto.