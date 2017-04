Le pagelle del Napoli - Bene Hamsik e Callejon, incerto Chiriches

Napoli-Juventus 3-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Reina 5,5 - Il tiro di Higuain è indirizzato all'angolo, ma piuttosto lento e da fuori area ed appare poco reattivo. Può poco sul secondo e per il resto se la cava in diverse uscite.

Hysaj 6 - Sturaro ha caratteristiche che non lo mettono in difficoltà. Non commette grossi errori ed accompagna l'azione con continuità insolita rispetto al solito.

Chiriches 5 - Un errore incredibile manda Rincon solo contro Reina, poi lascia troppo spazio a Higuain che può mirare l'angolo e battere Reina. In ritardo anche sul 2-1, anche se manca l'aiuto di Diawara.

Koulibaly 6,5 - Non ha colpe sui gol e ci mette più volte una pezza in situazioni potenzialmente molto complicate. Argina un paio di ripartenza nell'ultima mezz'ora contro un cliente scomodo come Cuadrado.

Ghoulam 6 - In ritardo sulla discesa di Cuadrado, ma all'interno di una gara tutta all'attacco per rimontare. Gioca tanti palloni, dando sempre sostegno all'azione. Tanti cross, spesso bassi nonostante la presenza di Milik.

Zielinski 6 - Prova a velocizzare il gioco, alternando qualche buona soluzione a errori piuttosto banali. Meglio chiaramente quando il baricentro nella ripresa è alto ed è meno sollecitato in fase passiva (dall'81' Allan sv)

Diawara 6 - Costretto ad agire molto basso, davanti alla difesa, per un lavoro quasi esclusivamente di interdizione. Qualche buona giocata, ma incide poco sul gioco. In ritardo sull'inserimento di Higuain sul 2-1.

Hamsik 7 - Solita partita a tutto campo, nelle due fasi di gioco, per arginare le ripartenze bianconere e dare qualità alla manovra. Ancora a segno, riaccendendo le speranze dei suoi (dal 74' Pavoletti 6 - Pochi palloni nel cuore dell'area, trova la deviazione su una girata che poteva regalare un finale incandescente)

Callejon 6,5 - Bellissimo l'assist arretrato, con la coda dell'occhio, per il gol di Insigne che vale la vittoria ma non la qualificazione. Ci crede fino alla fine, con grande spirito.

Milik 6 - Un bel tacco per Insigne che porta il Napoli vicino al vantaggio. Per il resto pochi palloni giocati, ignorato in diverse situazioni in cui poteva andare allo stacco (dal 60' Mertens 6,5 - Solito grande impatto sul match. Bravo ad approfittare dell'errore di Neto e ridare speranza ai suoi)

Insigne 6,5 - Non trova varchi nel primo tempo, ma trova Callejon per il possibile 1-0. Meglio nella ripresa, trascinando così tutta la squadra. Firma il gol del 3-2 offrendo lo scarico a Callejon, dalla lunga distanza invece non è in giornata.