Le pagelle del Napoli - Mertens la sblocca, Jorginho-Allan al top

Reina 6,5 - Salvato dal palo sul colpo di testa di Duvan. Per il resto non è mai impegnato, se non in qualche uscita e nel finale da Callejon che lo costringe ad alzare in angolo

Hysaj 6,5 - Ordinato in fase difensiva, ma rispetto al solito è più sollecitato in sovrapposizione, chiamato in causa nei triangoli da Allan e Callejon.

Albiol 6 - Pochi rischi in uscita, complice il baricentro molto basso dell'Udinese che non alza più di tanto la pressione. Non commette grosse sbavature e risulta prezioso sul gioco aereo.

Koulibaly 6 - Rischia qualcosa nel finale su Duvan in area ed in occasione del gol, ma per il resto lontano dalla porta è quasi sempre in anticipo. Alcune chiusure infiammano il San Paolo

Strinic 6,5 - L'arbitro gli risparmia un giallo nel finale, ma nel complesso è molto più sicuro sul piano difensivo di Ghoulam. Titolare in quattro delle ultime cinque di campionato in cui il Napoli ha incassato solo il gol di Khedira.

Allan 7 - Si conferma in grande crescita. Sovrasta gli avversari sul piano del ritmo, recupera tanti palloni, ma accompagna anche l'azione con caparbietà, come in occasione del gol (dal 70' Rog 6 - Una ventina di minuti per mettersi in mostra, tenendo alta l'intensità anche nel finale di partita)

Jorginho 7 - Inamovibile in questa condizione. Conferme le belle prove con Juve e Lazio sbagliando pochissimo (95% di precisione su 161 tocchi) nonostante la pressione. Bellissima l'imbucata per il gol di Mertens che sblocca e indirizza la gara.

Hamsik 6,5 - Importante nel primo gol anche senza toccare palla, portando via uno dei centrali ed aprendo la difesa per l'inserimento di Mertens. Buona prova, provando con qualità ad allargare la difesa bianconera e alzare i ritmi (dal 77' Zielinski sv)

Callejon 6,5 - Arriva anche lui in doppia cifra. 10 gol in campionato, 13 in stagione per l'esterno imprescindibile di Sarri che comunque fino alla fine si sacrifica dando equilibrio e giocando sempre per la squadra.

Mertens 7 - Ancora decisivo, sbloccando una gara che si stava complicando con la 21esima rete in campionato e la 27esima stagionale. Al gol aggiunge una prova di qualità e sacrificio, col recupero palla che porta al 2-0 (dal 77' Milik 6 - Sfiora il gol in allungo su suggerimento di Callejon. Sicuramente un buon impatto sul match, seppur a risultato acquisito)

Insigne 6,5 - Nel primo tempo è lui a giocare più palloni, tentando di aprire il muro piazzato dall'Udinese, ma senza grossi risultati. Nella ripresa ha sicuramente più spazi per lanciare i compagni, bellissima la sventagliata per Callejon nel finale.