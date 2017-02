Le pagelle del Napoli - Zielinski la sblocca, Giak sfrutta la chance

Napoli-Genoa 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reina 6 - Una presa plastica nella ripresa, ma è chiamato in causa raramente. Di nuovo versione assist-man, lanciando in porta con le mani Insigne che sfiora il 3-0.

Maggio 6,5 - Rispolverato per la squalifica di Hysaj, si fa trovare pronto con una prova di grande applicazione. Sempre ben posizionato, si fa vedere anche in fase di spinta allungando la falcata.

Albiol 6 - Torna Koulibaly e si prende qualche rischio in più in uscita, giocando meno palloni soltanto di Diawara. Qualche buona chiusura, senza correre rischi.

Koulibaly 6 - Non segue il movimento della linea in un paio di circostanze ad inizio gara, per il resto diversi buon interventi. Con lui ed Albiol in coppia il Napoli è imbattuto e non è assolutamente un caso.

Ghoulam 6 - Pochi rischi in fase difensiva, sbagliando poco (93% di precisione) e le cose migliori le fa vedere sicuramente quando può spingere. Sfiora anche il gol su calcio di punizione.

Zielinski 7 - Sblocca il match trovando un bellissimo angolo di sinistro, facendo crollare la resistenza del Genoa proprio quando iniziava a chiudersi con tutti gli effettivi. Fino a quel momento tra i più lucidi, cambiando spesso passo per vie centrali.

Diawara 6,5 - Si conferma su buoni livelli. Calamita tantissimi palloni, sbagliando poco, ma allo stesso tempo assicura tanta fisicità per vie centrali quando il Genoa prova a ripartire. Sembra ormai irrinunciabile per Sarri.

Hamsik 6 - Non la miglior prova del capitano, quasi sempre braccato anche senza palla nel primo tempo. Meglio quando ha spazio per lanciare i compagni, poi viene preservato nel finale (dal 74' Allan sv)

Giaccherini 7 - Tra i migliori, al di là del gol. Seconda gara da titolare, dopo quella in Coppa con lo Spezia, e secondo gol facendo tutto il campo per raccogliere l'assist di Mertens. Anche nel primo tempo tra i più propositivi, arrivando spesso sul fondo (dal 73' Rog 6,5 - Bell'impatto sul match. Entra con grande voglia, trovando un paio di filtranti e qualche percussione che infiamma il San Paolo)

Mertens 7 - Non segna stavolta, ma è nuovamente decisivo. Manda fuori tempo tutta la difesa nell'azione che porta al gol di Zielinski e poi con una grande giocata manda al bar Burdisso e serve l'assist a Giaccherini. (dal 77' Pavoletti sv)

Insigne 6,5 - Sempre nel vivo del gioco alla ricerca del varco giusto, soprattutto quando il Genoa ad un certo punto abbassa il baricentro e chiude gli spazi. Gioca sempre per la squadra, sfiora due volte il gol nel primo tempo e nella ripresa Lamanna si allunga.