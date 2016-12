Le pagelle del Novara - Difesa thrilling, Faragò l'ultimo a mollare

Risultato finale: Entella-Novara 4-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benedettini 5 - Pomeriggio difficile per il portiere del Novara che deve fare gli straordinari. Può fare di più sia sul secondo che sul quarto.

Troest 4.5 - Primo tempo da dimenticare per il centrale azzurro, in ritardo sul cross di Masucci in occasione del raddoppio dell'Entella.

Mantovani 4.5 - Come tutta la retroguardia va in difficoltà sulla rapidità e sulla rabbia agonistica dei giocatori chiavaresi.

Scognamiglio 4.5 - Sfiora il gol della bandiera nel primo tempo, va in black out, come tutti i suoi compagni di reparto, sui tre gol dell'Entella. Dal 55' Macheda 6 - Debutto con la sua nuova casacca, si muove e prova a scambiare con i compagni.

Dickmann 5 - Dialoga molto con le punte, non dà la copertura giusta a Troest. Scoperta la sua corsia in occasione del terzo gol di casa.

Adorjan 4.5 - Boscaglia lo schiera dal primo minuto al posto di Casarini, commette molte imprecisioni. Non chiude su Masucci in occasione del 3-0. Dal 37' Di Mariano 5.5 - Entra nel momento più difficile della sua squadra. Commette qualche errore di troppo.

Viola 5 - Non riesce a far ripartire l'azione per la sua squadra senza mai entrare nel vivo del gioco.

Faragò 6 - L'ultimo a mollare per la sua squadra. Prova la conclusione dalla distanza ma Iacobucci gli nega la gioia del gol.

Calderoni 5 - Scende spesso sulla fascia sinistra, vicino al gol nel primo tempo. In difesa non è preciso come sempre.

Sansone 5 - Bene nei primi dieci minuti del match, poi cala vistosamente nel corso del match. Dal 77' Kupisz s.v.

Galabinov 6 - Ingabbiato dalla difesa di casa, non si vede mai in campo nel primo tempo. Destro delizioso quello del 3-1, sfiora ancora il gol nel recupero.