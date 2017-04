Le pagelle del Palermo - Rispoli disastroso, non si salva nessuno

Milan-Palermo 4-0

Fulignati 5 - Subisce quattro gol e, se Bacca non fosse stato impreciso, ne avrebbe preso qualcun altro. Ma con la sua difesa ci può fare ben poco.

Andelkovic 4,5 - Perde un pallone sanguinoso e porta quasi ad un altro gol il Milan. Ed è questo l'errore più grave di una partita che, di errori, ne è zeppa. Dal 73' Cionek s.v.

Gonzalez 4,5 - Si perde praticamente sempre chi ha davanti, che sia Suso, Deulofeu o chiunque altro. Nella ripresa viene anche espulso e lascia i suoi in dieci uomini.

Goldaniga 5 - Un paio di interventi buoni su tante azioni in cui sarebbe chiamato in causa. Magra consolazione: è il meno peggio tra i difensori. Dal 67' Trajkovski 5 - Non incide sulla partita.

Rispoli 4 - Il peggiore in campo. Non tiene Pasalic sul secondo gol, si perde pure Bacca in occasione del 3-0 e anche la rete di Deulofeu nasce dalla sua fascia. Disastroso.

Henrique 5 - Completamente surclassato dai centrocampisti avversari, a parte che per qualche lancio rivedibile non si nota mai che sia in campo. Dal 54' Sallai 5 - Entra e non dà verve alla partita.

Jajalo 4,5 - E' l'ombra di se stesso. Se nelle ultime gare stava facendo bene oggi non lo conferma, non mostrando neanche un pizzico di mordente.

Chochev 5 - E' l'unico ad impegnare Donnarumma nel primo tempo. Nel buio totale, regala un lampo. Uno solo, però, in un'intera partita: insufficiente.

Pezzella 5 - Meglio del collega sull'altra corsia, appare però ancora molto acerbo in alcune giocate.

Diamanti 5,5 - Fuori contesto oggi, è l'unico a regalare qualche bella giocata nella ripresa. L'unica palla gol del Palermo la crea lui con un bel tiro da fuori.

Nestorovski 5,5 - Isolato, resta fuori dalla partita per gran parte del tempo. Non è supportato, ma nonostante ciò si batte, si muove e lotta per quel che può.