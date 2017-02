Le pagelle del Pescara - Bahebeck dirompente, Caprari-gol ma non basta

Pescara - Fiorentina 1-2

Bizzarri 6 - Non deve compiere miracoli particolari. Ilicic lo impegna da lontanissimo, e lui disinnesca bene un facile tiro da lontanissimo di Ilicic. Deve capitolare però di fronte al meraviglioso gol di Tello, e al tiro-cross dello stesso.

Crescenzi 5,5 - Un primo tempo dove la difesa di casa gioca una prestazione decisamente all'altezza, e lui non demerita. Meno bene nella ripresa, quando dalla sua parte arriva un Tello in serata, che lo manda fuori giri.

Stendardo 5,5 - L'esperto centrale ex Atalanta è spesso in marcatura personalizzata su Babacar, con il quale si scambia calorosi scambi d'affetto. A volte viene colto fuori posizione, come nel tiro-cross finale di Tello.

Gyömbér 6,5 - Nel reparto arretrato di Oddo è la nota migliore. Di testa svetta imperiosamente, ed anche nelle chiusure difensive si mette in luce, specialmente su Ilicic nel primo tempo, e su Babacar nel secondo.

Zampano 5,5 - Parte offrendosi molto spesso come appoggio sulla fascia destra, e al contempo ripiegando spesso per formare la difesa a cinque. Nella ripresa va in sofferenza, e non chiude Tello, che segna un eurogol. Poi esce. (dal 72' Brugman 5,5 - Oddo probabilmente lo manda dentro per migliorare la qualità del palleggio della sua squadra, ma lui non fa granché per rispondere al compito.)

Bruno 5,5 - In difficoltà l'esperto centrocampista centrale della compagine abruzzese. Offre poco sul piano del palleggio, e anche in fase d'interdizione non è imperdibile: specialmente nel secondo tempo con Chiesa, si fa saltare spesso.

Memushaj 6 - Primi minuti di alto livello per la mezzala albanese, che si fa vedere spesso nel movimento di recuperare la palla, per poi far ripartire velocemente il gioco dei suoi. Alla lunga però perde d'efficacia.

Biraghi 6 - Scala molto spesso in marcatura arretrata su Tello nel primo tempo, e scatta anche in avanti, come in occasione della rete pescarese, dove lui fa assist. Nella ripresa però, con l'entrata di Chiesa, è molto più in difficoltà.

Benali 5,5 - Poco presente nella manovra pescarese già nel primo tempo, lo è ancora meno nel corso della ripresa. I secondi quarantacinque minuti lo vedono costretto spesso e volentieri a rincorrere.

Caprari 6,5 - Il Pescara punta soprattutto sull'asse che forma con Bahebeck per ripartire in velocità. E infatti in un'azione del genere, con Biraghi generosamente in attacco, trova la via del gol che anima i suoi. (dall' 80' Kastanos s.v.)

Bahebeck 6,5 - Nel primo tempo si rivela una spina nel fianco per i difensori gigliati, chiamati agli straordinari per contenere la sua dirompenza a livello fisico. Meno pericoloso nella ripresa, ma fa un gran numero su Badelj. (dal 75' Cerri s.v.)