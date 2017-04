Le pagelle del Pescara - Fiorillo ci prova, Coda sbaglia troppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Pescara perde 2-0 contro la Juventus. Bene Fiorillo, che evita un passivo maggiore. Ecco le pagelle dei padroni di casa:

Fiorillo 6 - Ha poche colpe sui due goal, salva in più di un’occasione il risultato. Bene anche sui palloni inattivi.

Zampano 5.5 - Troppo contratto, non riesce quasi mai ad esprimere il proprio gioco. Spesso soffre Mandzukic.

Campagnaro 5.5 - Si vede spesso in avanti, ma dietro non riesce a trovare la giusta posizione sugli attaccanti bianconeri.

Coda 5 - Marcare Higuain non è mai semplice, ma sbaglia in due occasioni. Troppa leggerezza sul numero 9 della Juventus.

Biraghi 6 - Gioca bene nel primo tempo, cala nel secondo. Bene in chiusura su Cuadrado.

Coulibaly 6 - Chiude ogni spazio, ma spesso va in difficoltà sulla velocità delle giocate avversarie.

Bruno 6 - Nel primo tempo recupera moltissimi palloni e mette in difficoltà la Juventus. Con il passare dei minuti cala dal punto di vista fisica. Dal 68’ Bahebeck 5 - Non riesce mai ad imporsi. Si vede davvero pochissimo.

Muntari 5.5 - Spesso in ritardo, non riesce ad intervenire come deve. Troppi errori da parte del centrocampista del Pescara. Dal 57’ Benali 5 - Doveva cercare di dare una svolta al gioco dei padroni di casa, ma non riesce mai ad entrare in partita.

Memushaj 6 - Qualche giocata in fase difensiva, qualche verticalizzazione nei primi minuti. Poi si spegne e sparisce pian piano dal campo.

Caprari 5 - Non riesce mai a creare pericoli e spesso si perde in facili nervosismi durante tutto il match.

Brugman 6 - Inizia con il piglio giusto, scaldando i guanti a Neto. Poi si perde tra le linee. Dal 78’ Verre s.v.