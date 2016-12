Le pagelle del Pisa - Luci ed ombre

Pisa Spezia 0-0

© foto di Federico Gaetano

Ujkani 6 - Raramente viene chiamato in causa, lo Spezia raramente tira in porta e lui non deve faticare.

Birindelli 6,5 - Gioca quasi 60 minuti di qualità. Sembra un giocatore esperto, ma è soltanto un classe 1999. Sempre pulito negli interventi, limita in ogni modo Piu. Esce tra gli applausi del pubblico. dal 57' Mudingayi 6,5 - Una sola parola: che grinta! Lotta su ogni singolo pallone, la sua mezz'ora di gara rasenta la perfezione.

Del Fabro 7 - Senza alcun dubbio il migliore in campo. È il leader della difesa pisana, tutte le palle alte sono sue e limita bel migliore dei modi Granoche.

Fautario 6,5 - Il lavoro dei centrali del Pisa è eccellente, merito anche suo che anticipa sempre gli attaccanti dello Spezia.

Longhi 6 - Ha davanti a se un brutto cliente come Piccolo, vince questo mismatch uscendo sempre di gran carriera dalla propria zona di competenza. dal 69' Çani 5,5 - Entra per dare nuova linfa all'attacco pisano, ma non si fa vedere mai.

Golubovic 5,5 - A caccia di una vera identità. Fatica ad entrare in partita, prova a crescere con il passare dei minuti ma non strappa la sufficienza.

Verna 6 - Gioca da puro mediano, è un difensore aggiunto e dalle sue parti raramente si passa. Lotta anche sulle fasce per recuperare palloni.

Mannini 6 - Tanta esperienza a servizio della squadra, la sua è una partita senza infamia e senza lode.

Lazzari 6 - Parte da trequartista alle spalle di Eusepi, ma poi arretra a centrocampo. La sua è una partita di quantità. dal 73' Favale S.V. -

Peralta 5,5 - In attacco il Pisa non punge, quindi si trasforma in quindo centrocampista attento soltanto in fase di non possesso.

Eusepi 5 - Per il Pisa è un periodo di vacche magre, non arrivano palloni dalle sue parti e la sua è una partita anonima.