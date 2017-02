Le pagelle del Psg - Areola, che errore. Lucas decisivo

Psg-Lille 2-1

Areola 5 – Non ha tanto lavoro, ma quando viene chiamato in causa risponde presente. Poi impazzisce nel finale, regala il gol al Lille con un erroraccio.

Aurier 6,5 – La sua spinta sulla fascia è perenne e importante per il Psg. Dà sempre un’opzione in più in fase d’impostazione.

Thiago Silva 6 – Quasi impeccabile in fase difensiva, a volte si spinge anche in avanti nei momenti di maggiore pressione del Psg.

Kimpembe 6 – Ordinaria amministrazione per lui. Segue la linea, viene guidato da Thiago Silva e così non sbaglia.

Maxwell 6 – Non scende sulla fascia spesso, ma quando lo fa combina bene con i compagni. Prova diligente la sua.

Thiago Motta 6 – Si mette in cabina di regia e sale in cattedra quando deve. Ha delle belle invenzioni soprattutto nella ripresa.

Matuidi 6,5 – Un centrocampista diverso da Motta, ma altrettanto importante. Avanza sempre palla al piede e non, tanti ottimi inserimenti.

Di Maria 7 – E’, come al solito, il più intraprendente. Quando parte in percussione ha sempre la palla incollata al piede, non gliela togli mai. Mette lo zampino nel gol di Cavani. Imprendibile.

Ben Arfa 6,5 – Il suo primo tempo è maestoso. Svaria su tutto il fronte offensivo, si rende pericoloso con un paio di conclusioni. Nella ripresa cala, ma la sua prestazione resta maiuscola. Dal 61’ Rabiot 6,5 – Entra bene, ottimo impatto. Va anche vicino al gol in due occasioni.

Draxler 5 – Il più deludente dei suoi. Impalpabile, non riesce mai ad entrare appieno in partita. Dal 65’ Lucas 7 – Sfiora la rete appena entrato. Poi la trova nei minuti di recupero, partendo da posizione dubbia, ma trovandosi al posto giusto al momento giusto.

Cavani 7 – Cinico, come al solito. Le chances se le crea da solo e impegna più volte il portiere. Trova la rete con uno stacco in area. E’ il pericolo numero uno per il Lille.