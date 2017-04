Le pagelle del Saint Etienne - Beric non pervenuto, Ruffier non si oppone

Marsiglia-Saint Etienne 4-0

© foto di Federico Gaetano

Ruffier 4.5 - Prende tre sberle dalla squadra avversaria, e in alcuni casi è anche lui a non essere reattivo.

Gabriel 5.5 - Sempre pronto in fase di non possesso, mentre pecca di precisione quando si trova rifinire per i compagni.

Theophile 5 - Nel primo tempo un intervento decisivo su Gomis, poi partecipa ad una serie di svarioni difensivi.

Lacroix 5 - Anche per lui un paio di interventi positivi, poi troppe lacune organizzative lo rendono protagonista negativo.

M'Bengue 5 - Non una prestazione brillante, costretto ad uscire nella ripresa per un infortunio. Dal 53' Malcuit 5 - Non la sua miglior prestazione, spesso fuori dalle dinamiche di gioco.

Veretout 5.5 - Prova a far male con qualche conclusione dalla distanza, non trova lo specchio della porta.

Lemoine 5.5 - In chiusura si fa valere sopratutto nella prima parte, poi concede qualcosa di troppo. Dal 73' Corgnet sv

Hamouma 5.5 - Fa male in percussione, ma nella ripresa si lascia sopraffare non riuscendo più ad incidere

Saivet 5 - Mai particolarmente decisivo, soltanto qualche incursione degna di nota.

Monnet-Paquet 5 - Nemmeno lui incide, evidentemente non è al top della forma e di fatti nella ripresa esce dal campo. Dal 46' Tannane 5 - Anche per lui una gara incolore e senza spunti interessanti.

Beric 4 - Non pervenuto. Praticamente mai pericoloso e mai pronto a colpire verso la porta di Pelè.