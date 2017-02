Le pagelle del Sassuolo - Duncan e Politano sugli scudi, Aquilani sbiadito

Risultato finale: Sassuolo-Milan 0-1

Consigli 7 - Con l’intervento miracolo su Suso tiene in partita i suoi compagni fino alla fine.

Gazzola 6 - Quarta gara da titolare dopo l’infortunio di Lirola. Va in difficoltà nel primo tempo su Deulofeu, ma nella ripresa riesce a prendergli le misure.

Acerbi 6.5 - Gioca una partita pulita, senza alcuna sbavatura. Addomestica chiunque passi dalle sue parti.

Peluso 5.5 - Non sempre è impeccabile all’interno dell’area di rigore.

Dell’Orco 6.5 - Buona prestazione in entrambe le fasi di gioco per l’ennesimo talento sfornato e coltivato dal Sassuolo, che questo pomeriggio ha regalato diverse giocate degne di nota.

Pellegrini 6.5 -Ottimo collante fra difesa e attacco. Corre come se non ci fosse un domani e riesce ad essere sempre lucido nelle giocate.Dal 70' Matri 6 - Prova in tutti i modi a raddrizzare il match.

Aquilani 5.5 - Sbaglia più del solito e rallenta inevitabilmente la manovra del Sassuolo.

Duncan 7 - Sovrasta Kucka sia sul piano tecnico che su quello fisico. E’ da un suo guizzo che scaturisce il penalty fallito poi da Berardi.

Berardi 6 - L’errore dal dischetto finisce per pregiudicare il suo primo tempo. Nella ripresa viene fuori alla distanza, ma non trova la gioia personale.

Defrel 5.5 - Pochi palloni giocabili dalle sue parti, la sensazione però è che non sia in giornata di grazia.Dall'84' Ricci SV.

Politano 7 - Manca solo la gioia personale a suggellare una prestazione di grande spessore. Svaria su tutto il fronte d’attacco e nello stretto fa davvero male alla difesa del Milan.Dal 78' Ragusa SV.