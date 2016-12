Le pagelle del Tottenham - Alli migliore in campo, Eriksen illuminante

Risultato finale: Southampton-Tottenham 1-4

© foto di Federico De Luca

Lloris 6 - Non irreprensibile sul colpo di testa di Van Dijk, poi la solita sicurezza tra i pali e nelle uscite. Fa tremare i suoi con un colpo di testa corto in alleggerimento: Hojbjerg non ne approfitta.

Walker 6,5 - Parte male, ma poi rimonta e domina. Il giallo subito lo farà squalificare.

Dier 6 - Torna nel ruolo originario di difensore centrale e se la cava.

Vertonghen 6 - Qualche titubanza iniziale e un po' troppo nervosismo: ammonito, salterà il Watford.

Rose 6,5 - Altra prestazione positiva, fatta di corsa e sovrapposizioni continue.

Wanyama 6,5 - Sente la partita lui che è un ex. Sfiora il 2-1 e impegna Forster da fuori.

Dembele 6,5 - L'inizio è tremebondo: gli avversari sfrecciano da ogni dove. Risale la corrente e domina la mediana da par suo. (Dall'82' Winks sv).

Sissoko 7 - Ha due grossi meriti: crossa per l'1-1 di Alli e innesca ancora il compagno nell'azione del rigore e rosso. (Dal 74' Son 7 - Pochi minuti, ma trova il 3-1 che chiude i giochi).

Alli 8 - Segna il pari nel momento peggiore dei suoi e spacca la partita. Poi conquista il rigore facendo espellere Redmond e si regala la doppietta col 4-1. Migliore in campo.

Eriksen 7,5 - Calcia l'angolo per la testa di Kane che fa 2-1, poi coglie una traversa con un rigore in movimento e, infine, lancia Song in occasione del tris. Illuminante.

Kane 7 - Il gol del 2-1 pesa tanto e addolcisce anche il rigore fallito Sono 8 i centri in Premier League. (Dall'89' Janssen sv).