Le pagelle del Tottenham - Gigante Alderweireld, Son sposta gli equilibri

Risultato finale: Tottenham-Middlsebrough 1-0

Lloris 6 - Dopo 240 secondi scopre che è la sua giornata fortunata quando Negredo lo grazia mandando alto di testa. Il resto della gara è ordinaria amministrazione.

Walker 6 - Nel primo tempo gli manca la solita spigliatezza in fase di spinta, in più ha un'amnesia difensiva che quasi costa carissimo ai suoi. Nei secondi 45 ritorna ai suoi livelli in un crescendo continuo.

Dier 5.5 - Di situazioni in area di rigore da sbrigare neanche l'ombra. Per questo dovrebbe e potrebbe dedicarsi con più cura alla fase di impostazione.

Alderweireld 7 - Un gigante nel gioco aereo: al 25' scheggia il palo nella circostanza nella quale avrebbe potuto buttar giù a picconate il muro del Boro. In più limita ai minimi termini Traoré con interventi chirurgici da difensore navigato.

Davies 5.5 - Tende, scientemente, a guadagnare l'interno del campo per far spazio alle sfuriate di Son. Qualche sovrapposizione, però, potrebbe anche farla...

Wanyama 6.5 - Recupera praticamente tutti i palloni che vengono ricacciati fuori dalla squadra di Karanaka nell'assedio sterile del Tottenham. I secondi 45 minuti li vive a strappi, quelli che nuocciono gravemente i polmoni degli avversari.

Dembélé 5.5 - La trasmissione della palla ristagna soprattutto per colpa sua, che fa sempre un tocco di più prima di servire il compagno più libero e vicino.

Son 7 - Punta con costanza quasi scientifica il povero Chambers, che spesso gli deve cedere il passo. Crea quasi matematicamente la superiorità numerica, oltre a quella nel punteggio quando va a procacciarsi il rigore che poi verrà trasformato da Kane. Dall'82' Sissoko sv.

Alli 6.5 - Se fissi un punto a caso sul campo, puoi stare certo che da lì passerà il centrocampista col sesto senso. Moto continuo per l'inglese, che è letteralmente imprendibile. A volte anche per i suoi compagni di squadra Dall'88' Winks sv

Eriksen 6.5 - Il danese è il giocatore che va decisamente più al sodo, un po' in controtendenza con l'atteggiamento poco cinico dei suoi compagni. Peccato gli faccia difetto la mira.

Kane 6 - Al 35' alza la mira di testa al centro dell'area, sbagliando un gol non da lui. Le mani sul volto sono la metafora di quella che fino al 58' sembra l'ennesima occasione sprecata da parte dei suoi. Poi Son gli offre su un piatto d'argento il tiro dagli undici metri che lui trasforma con superba glacialità. Dal 93' Janssen sv.