Le pagelle del Trapani - Manconi si sacrifica, male la difesa

© foto di Federico Gaetano

Sconfitta per il Trapani, che si fa rimontare dalla Spal. Decisiva la doppietta di Mirco Antenucci. Ecco le pagelle degli ospiti:

Pigliacelli 6.5 - Uno del migliore dei suoi. Subisce due goal, ma il passivo poteva essere peggiore. Bene in uscita.

Casasola 5.5 - Si vede poco in fase offensiva, sbaglia alcune situazioni di lettura in fase difensiva.

Pagliarulo 5 - Fatica a contenere Antenucci e non riesce quasi mai a contenerlo in velocità. Troppo lento in fase di recupero.

Legittimo 6 - Qualche sbavatura in meno rispetto a Pagliarulo, ma comunque non brilla rispetto le altre gare.

Visconti 5.5 - Non una gara impeccabile la sua. Spesso soffre quando viene puntato in velocità da Lazzari e concede troppi spazi. Dal 60’ Rizzato 5.5 - Non avversari facili dalle sue parti, ma lascia comunque troppo margine di manovra.

Maracchi 5.5 - Si vede pochissimo, non riesce quasi mai a contenere Schiattarella e i suoi inserimenti.

Rossi 6.5 - Gioca tanti palloni e nel primo tempo ispira molto le giocate di Manconi, ma nella ripresa arretra troppo. Dal 71’ Canotto 5 - Doveva gestire la pressione, ma sbaglia troppi palloni.

Raffaello 6.5 - Buona personalità in quella zona del campo, non spende mai falli banali e gioca con grande intelligenza tattica.

Nizzetto 6 - Bene nel primo tempo, poi nella ripresa cala moltissimo. Si vede poco in contropiede e nelle ripartenze.

Barillà 7 - Trova subito il goal, poi si sacrifica moltissimo durante tutto il match, compiendo entrambe le fasi. Dall’ 82’ Curiale s.v.

Manconi 6.5 - Combatte molto e svaria su tutto il fronte d'attacco. Spesso però rimane isolato, con pochi compagni a supportarlo.