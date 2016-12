Le pagelle del Trapani - Rizzato non si arrende, Petkovic a secco

Cesena-Trapani 3-1

© foto di Federico Gaetano

Farelli 5 - Ne prende tre nel pomeriggio del Manuzzi. I gol nascono da sue respinte non sempre impeccabili.

Fazio 5.5 - Nel primo tempo contiene bene, ma nella ripresa sembra essere fuori dagli schemi. Dal 72' Canotto sv

Casasola 6 - Si muove con gran dinamismo, prova anche ad accentrarsi per spingere in fase offensiva.

Krešić 6.5 - Uno dei migliori dei suoi. Diversi interventi provvidenziali nel corso del match.

Legittimo 5.5 - Qualche sbavatura sulle azioni in verticale degli avversari.

Rizzato 6.5 - Riapre il match e rischia almeno in un paio di occasioni di trovare il gol del pareggio.

Scozzarella 6 - Combatte a denti stretti, ma non è di sicuro nella sua giornata migliore.

Colombatto 5.5 - Anche per lui gara fatta di alti e bassi, non sempre preciso in fase di contenimento. Dal 54' Ciaramitaro - Non incide nel corso del match.

Coronado 6- Quando gioca in verticale è imprevedibile, smista bene ma non è continuo nel corso del match.

Petkovic 5- Non trova la via del gol, anche se la difesa avversaria è sempre costretta a marcarlo stretto.

De Cenco sv - Si fa male dopo pochi minuti ed è costretto a lasciare il campo. Dal 30' Nizzetto 6- Entra bene in partita, dialoga con i compagni e si rende pericoloso. Ma il pallone non entra in porta.