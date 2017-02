Le pagelle del Vicenza - Bellomo e De Luca le due minacce dal passato

Bari - Vicenza 2-1

© foto di Federico Gaetano

Benussi 6 - Ravvisa un dolore muscolare intorno al quarto d'ora, ma prova a stringere i denti. Intorno alla mezz'ora di gioco, però, deve lasciare il campo per il fastidio. (dal 33' Vigorito 6 - Entra per sostituire l'infortunato Benussi e non deve compiere parate. Ma raccoglie due volte il pallone dal sacco, anche se è senza colpe.)

Zaccardo 5,5 - Molto falloso questa sera l'esperto difensore di Bisoli. Rischia di diventare protagonista a sorpresa, ma Micai non è d'accordo. Si fa sorprendere sulla sua corsia in occasione del gol vittoria.

Adejo 6 - Il Bari reclama a gran voce un calcio di rigore per un suo presunto fallo su Galano, ma sembra essere intervenuto regolarmente, e soprattutto con la spalla. Non ha particolari demeriti nella sconfitta.

Esposito 5,5 - Floro Flores è affar suo, e la sua marcatura, in occasione della rete che sblocca la partita, non è di quelle indimenticabili. Per il resto prova discreta, ma il neo resta indelebilmente.

Pucino 6,5 - Lui sarebbe terzino a destra, ma Bisoli per l'occasione lo posiziona sul lato sinistro della difesa. Lui risponde molto bene, soprattutto nelle chiusure in diagonale, con le quali sventa più di un'occasione.

Rizzo 5,5 - Gioca principalmente da interditore nella coppia di centrocampo. Poco prima della mezz'ora è già ammonito, rischiando poi in più frangenti, concedendo anche punizioni pericolose per il Bari. (dall' 87' Cernigoi s.v.)

Gucher 6 - Nella prima mezz'ora di gioco fa un ottimo di lavoro a centrocampo, distribuendo gioco e spendendosi in ambedue le fasi dell'azione. Poi cala piano piano di efficacia, perdendo lucidità con il passare dei minuti.

Orlando 5,5 - L'idea di Bisoli è sfruttare il suo mancino, facendolo rientrare da destra verso il centro. Ma crea ben poco, ed ha come unico merito vero quello di limitare Morleo a fare solo la fase di difesa. Poco.

Bellomo 6,5 - Quella contro il Bari, per lui che è barese, non può che essere una partita speciale. Si vede che la sente particolarmente, ed arriva a creare spesso i presupposti per minacciare l'incolumità di Micai.

Giacomelli 6 - Un ottimo avvio di contesa, nel quale costringe Sabelli all'ammonizione dopo appena cinque minuti. Micai gli chiude lo specchio alla grande, poi però perde d'efficacia, e Bisoli lo chiama fuori. (dal 58' De Luca 6,5 - Non sembra essersi lasciato benissimo con i suoi ex compagni, visto che entra e litiga con tutti. Ma ha anche il pregio di creare il gol dei suoi, battendo rapidamente un calcio di punizione.)

Ebagua 6,5 - Piuttosto in ombra sin dai primi frangenti, e ben contenuto dalla coppia di centrali del Bari. Fino al minuto 79, quando, ispirato da De Luca, sorprende Capradossi e va ad involarsi verso la rete.