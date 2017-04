Le pagelle del Villarreal - Bakambu croce e delizia, male Sansone

Risultato finale: Alaves-Villarreal 2-1

Fernandez 6 - Nel primo tempo compie due grandi interventi su Ibai Gomez e Deyverson. Incolpevole su entrambe le reti subite. Nel secondo tempo non è chiamato agli straordinari.

Mario 5.5 - Appoggia la manovra d'attacco, andando spesso al cross. Dietro, però, sbanda paurosamente: non riesce praticamente mai a contenere le avanzate di Hernandez ed Ibai Gomez. Meglio nella ripresa.

Alvaro 5 - Per tutto il primo tempo battibecca con Deyverson e sembra con la testa tra le nuvole, compreso in occasione del 2-0 targato Rodrigo Ely: il difensore dell'Alaves lo anticipa e batte Fernandez.

Musacchio 6.5 - Ha il suo da fare tenendo d'occhio Deyverson e le incursioni di un vivace Camarasa. Del reparto arretrato è quello che sfigura meno: insuperabile nell'uno contro uno.

Costa 6 - Meno propositivo rispetto al solito, anche perché Toquero lo costringe a giocare costantemente nella propria metà campo. Nel complesso comunque se la cava e nel finale sfiora il gol del pareggio.

B. Soriano 5 - Probabilmente sta cominciando a pagare i tanti minuti trascorsi in campo in questa stagione. Poco lucido, le sue giocate sono quasi tutte prevedibili.

Rodrigo 5 - Non abbandona mai il suo posto avanti la difesa, anche se Camarasa ed Ibai Gomez lo mettono continuamente in affanno. E' sempre costretto a rincorrere gli avversari. Dal 58' Trigueros 6 - Entra lui ed il Villarreal mette alle corde l'avversario: dà qualità e geometrie.

Adrian 5 - Praticamente impalpabile. Si muovo poco e male, non riesce quasi mai a ripartire come vorrebbe. L'assenza di Castillejo sulla destra si sente e non poco. Dal 66' Santos Borré 5.5 - Ha quasi mezzora per mettersi in mostra ma, a parte un tiro dalla distanza, non si nota.

R.Soriano 5.5 - Lui, rispetto ad Adrian, svaria su tutta la trequarti avversaria, si propone e calcia: suo l'unico tiro in porta del Villarreal nei primi quarantacinque minuti. Cala vistosamente nel secondo tempo.

Sansone 5 - Anche oggi resta a secco: gira a vuoto tra i difensori dell'Alaves, che non sono chiamati agli straordinari per fermarlo. Poco preciso ed incisivo sotto porta. Dall'86' Suarez s.v.

Bakambu 6 - E' vero, riapre la partita e riaccende le speranze del Villarreal. Ma nel finale si divora due clamorose occasioni da rete, mandando su tutte le furie Escribà ed i sostenitori presenti allo stadio. Croce e delizia.