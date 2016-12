Le pagelle del Watford - Deeney riequilibra la sfida, Britos granitico

Risultato finale: Watford-Crystal Palace 1-1

Gomes 6.5 - Incolpevole sulla rete di Cabaye, ma riesce a tenere aperto il risultato neutralizzando il rigore di Benteke.

Kaboul 5.5 - Non riesce a mettere freno alla rapidità di Zaha soprattutto nel primo tempo, tiene in gioco Cabaye in occasione del vantaggio del Palace.

Prodl 6 - Gioca una partita attenta, ma l'ingenuità che porta al rigore fallito da Benteke sarebbe potuta costare cara alla sua squadra. Seconda frazione di gara attenta, si procura il rigore del pareggio.

Britos 6.5 - Va in raddoppio sulle corsie cercando di mettere un freno agli attacchi del Crystal Palace. Non concede mai la giocata a Benteke.

Janmaat s.v. - Sfortunato, si infortuna all'inguine dopo appena quattro minuti di gioco. Dal 5' Zuniga 6 - Entra a freddo a causa dell'infortunio di Janmaat, viene spesso saltato da Zaha, meglio quando viene spostato sulla sinistra. Dall'85' Sinclair s.v.

Behrami s.v. - Inizia bene la gara, ma è costretto ad alzare bandiera bianca anche lui per infortunio. Dal 14' Deeney 6.5 - Ingabbiato dalla difesa del Crystal Palace, si muove e cerca lo spazio per i compagni. Freddo dal dischetto quando realizza il pari.

Guedioura 6.5 - Il centrocampo delle Eagles gli crea qualche problema di troppo, ma risulta il più attivo dei suoi cercando la giocata.

Holebas 6 - Scende sulla fascia sinistra provando a guadagnare il fondo soprattutto nella ripresa dando vita ad un bel duello con Townsend.

Amrabat 6 - Fa vedere ottime giocate palla al piede. Si allarga spesso sulla destra sfruttando la sua rapidità e cercando il traversone verso il centro.

Capoue 5 - Assente ingiustificato per la squadra di Walter Mazzarri. Non riesce a dare incisività al reparto offensivo.

Ighalo 6 - Kelly non gli lascia molto spazio, ma soprattutto nel secondo tempo è molto attivo.