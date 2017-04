Le pagelle del West Bromwich - Phillips intraprendente, Chadli impalpabile

Wba-Liverpool 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Foster 5,5 - Viene battuto una sola volta e non ha grandi colpe. Un paio di parate di spessore oggi.

Dawson 5,5 - Va un po' in difficoltà quando Coutinho decide di salire in cattedra, ma tutto sommato la prestazione non è da dimenticare.

McAuley 6 - Se la cava bene al centro. Salva almeno in un paio di volte i suoi con delle chiusure provvidenziali.

Evans 5 - E' sempre in affanno. Costretto a rincorrere gli avversari, non trova mai i tempi giusti per intervenire.

Brunt 5,5 - Gioca da terzino adattato e non se la cava malissimo. Si perde però Firmino un paio di volte.

Fletcher 6 - Si mette in cabina di regia e detta i tempi di gioco. La maggior parte delle volte è lui a gestire il possesso palla del Wba.

Yacob 5 - Completamente assente, oggi si vede davvero poco. Non riesce mai ad entrare in partita.

Chadli 5 - Impalpabile, malgrado il suo talento non incide su questo match e resta spesso e volentieri un corpo estraneo alla manovra.

Livermore 6 - Si muove molto sulla trequarti, dando sempre un apporto ai centrocampisti e cercando di rifinire. Sfiora anche il gol in un'occasione.

Phillips 6,5 - Il migliore dei suoi. Pimpante per tutta la partita, è una spina del fianco e l'unico che impegna seriamente Mignolet. Gli manca, praticamente, soltanto il gol.

Robson-Kanu 6 - Tanti movimenti, si batte coi centrali del Liverpool. A volte però, quando vuole dare profondità, finisce in fuorigioco.