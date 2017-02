Le pagelle dell'Arsenal - Sanchez impalpabile, Cech disastroso

Chelsea-Arsenal 3-1

Cech 4,5 - Non che valga chissà quanto, però l'erroraccio nel finale regala il 3-0 al Chelsea. Un brutto rinvio, praticamente a servire Fabregas. Poteva fare qualcosa in più probabilmente anche sul gol di Hazard.

Bellerin s.v. - Esce dopo 17 minuti a causa di infortunio. Dal 17' Gabriel 6 - Uno dei più positivi. Non sbaglia tanto dietro, sfiora il gol nel primo tempo.

Mustafi 6 - L'Arsenal subisce tre gol, ma la sua prova è positiva. Intercetta tanti passaggi degli avversari, chiude gli spazi.

Koscielny 5 - Viene messo in mezzo, non riesce mai a sbrogliare le situazioni pericolose.

Monreal 5,5 - Dietro soffre con Moses e Pedro, ma il suo apporto offensivo è importante. Suo l'assist per il gol di Giroud.

Oxlade-Chamberlain 5,5 - Viene spostato in mezzo al campo e si vede che non è il suo ruolo. Non garantisce la minima copertura.

Coquelin 5,5 - Prova ad interdire, a tratti anche a smistare qualche pallone, ma non incide. Dal 65' Giroud 6,5 - Dà fisicità all'attacco, un riferimento in avanti. Nel finale accorcia le distanze con un bel colpo di testa.

Walcott 5 - Gioca larghissimo, poi si sposta più in mezzo al campo. Il risultato però non cambia: tocca pochissimi palloni. Dal 70' Welbeck s.v.

Ozil 5 - La sua è una giornata no. Non trova mai il bandolo della matassa, non compie nessuna giocata importante. Talento offuscato.

Iwobi 6 - Più pimpante rispetto ai compagni, costruisce un buon asse con Monreal. Tutto sommato si salva.

Sanchez 4,5 - Completamente impalpabile. Non trova mal la posizione migliore, resta spaesato, ingabbiato dalla morsa dei difensori del Chelsea.