Le pagelle dell'Ascoli - Il morso di Perez, Giorgi l'anima

Ascoli-Bari 1-1

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Lanni 6 In sostanza poco lavoro per il portiere bianconero, che sul gol subito può poco.

Almici 6,5 Si conferma uno dei migliori terzini della categoria. Gran lavoro sulla fascia di competenza, nella ripresa sopratutto bravoa spingere.

Augustyn 6 Non sempre perfetta la difesa bianconera, sopratutto nella ripresa, invece molto bene nel primo tempo a limitare Maniero.

Mengoni 5,5 Completamente "bruciato" da Tonucci nell'occasione del momentaneo vantaggio del Bari. Macchia così una prova tutto sommato positiva.

Felicioli 6 Il giovanotto si destreggia bene. Non spinge con continuità, ma è bravo a coprire la zona di competenza.

Orsolini 6,5 Stoffa e personalità, il ragazzo si farà. Nella ripresa, si conquista il rosso a Daprela, mettendo poi in difficoltà la difesa avversaria.

Carpani 6 Buon lavoro in mezzo, sopratutto a copertura della difesa. ( dal 70' Favilli sv )

Bianchi 6 Non demerita, corre parecchio e aiuta il compagno di reparto nella fase di non possesso. Esce stremato ( dal 63' Addae 6 Buono il suo impatto sulla gara, qualche pallone di troppo gestito male.)

Giorgi 7 L'anima del Picchio. Grande movimento, sempre nel vivo del gioco, suo l'assist per il gol del pareggio firmato da Perez.

Gatto 6 Spalleggia bene Cacia, si inserisce spesso tra le linee, creando grandi difficoltà alla difesa ospite. ( dall'84' Perez 6,5 Il voto è tutto per il perfetto colpo di testa che beffa Micai: un morso nel momento giusto.)

Cacia 6 Mezzo voto in meno per almeno tre grosse chance per fare malissimo. Sembra in forma straripante, ma stranamente tradisce Aglietti nel momento in cui arriva davanti alla porta.