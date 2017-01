Le pagelle dell'Atalanta - Petagna un fattore, Kurtic bravo ma sprecone

Torino-Atalanta 1-1

© foto di Federico Gaetano

Berisha 6 - Esente da colpe sul gol di Iago Falqué, per il resto non ha tantissimo da intervenire seriamente.

Toloi 6 - Una prova ordinata, senza nessuna importante sbavatura. Proprio quello che voleva Gasperini.

Caldara 6 - Tiene bene Belotti, se c'è da stenderlo per fermarlo lo fa senza problemi. Sicuro in difesa.

Zukanovic 6,5 - Mastodontico in difesa. Spesso si spinge anche in attacco, percuote sulla corsia e si fa vedere anche in area.

Conti 6 - Non comincia bene, facendo qualche sbaglio, ma poi si rialza e torna il solito motorino sulla fascia. Con una bella dose di spinta.

Grassi 5 - Un solo tempo in campo e delude. Non trova le misure, né nella posizione né nei passaggi. Il peggiore. Dal 46' Kessié 6 - Torna in campo dopo la Coppa d'Africa e non delude. Dà fisicità al centrocampo.

Freuler 6 - Carbura pian piano, come tutta l'Atalanta. Riesce ad imporsi a centrocampo, soprattutto nel secondo tempo.

Spinazzola 6,5 - Due errori grossolani nei primi venti minuti, poi si rialza e non sbaglia mai più. Ha due, tre polmoni, forse anche qualcosa in più. Inesauribile.

Kurtic 6 - Uno vorrebbe anche premiarlo con la palma del migliore in campo, perché a dire il vero è sempre lì, davanti al portiere, ad elevarsi a uomo più pericoloso dei suoi. Però gli manca precisione e le spreca tutte queste occasioni (ripetiamo, in cui è bravo lui a farsi trovare lì). E quindi solo sei.

Petagna 7 - Non sembrava essere in giornata, invece smentisce tutti. Ha una qualità su tutte: difendere il pallone. Quando ce l'ha tra i piedi spalle alla porta, non gliela prendi mai. Sciupa una buona chance al 60', ma poi si fa perdonare, facendo la cosa più difficile, sfruttando l'occasione più ardua. Difesa della palla e tiro all'angolino. Dall'87' Pesic s.v.

Gomez 6,5 - Per un quarto d'ora è un fantasma, poi sale in cattedra. Ormai non sorprende più: non sbaglia una giocata che sia una. Si accende ed è imprendibile, come al solito. Forse solo la folata vincente gli manca, il gol. Dall'84' D'Alessandro s.v.