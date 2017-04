Le pagelle dell'Athletic - Bene Muniain e Willams

Risultato finale: Athletic-Las Palmas 5-1

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Arrizabalaga 6.5 - Sul gol di Bigas può poco, per il resto è attento e sicuro tra i pali.

De Marcos 6 - Spinge appena può, nel primo tempo è bravo in fase difensiva. Idem nella ripresa.

Yeray 6.5 - Chiude con efficacia sugli avversari, tiene in piedi la retroguardia dell'Athletic nel momento di maggior pressione.

Laporte 6.5 - Preciso e concentrato per tutta la gara.

Balenziaga 6 - Uno dei meno attivi della squadra di Valverde. Dal 53' Lekue 6 - Si dà da fare in entrambe le fasi.

San José 7 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, il gol ad aprire l'incontro e un assist per Aduriz. Dal 75' Benat s.v. -

Iturraspe 6.5 - Anche lui bravo a chiudere sugli avversari e ripartire.

Williams 7 - Una spina nel fianco per la squadra avversaria. Non trova il gol, ma entra in tutte le azioni più pericolose. Dal 79' Susaeta s.v.

Raul Garcia 6.5 - Bravo in entrambe le fasi, prova più che sufficiente.

Muniain 8 - Il miglior in campo per distacco. Non solo le due reti, ma anche tanto movimento.

Aduriz 7.5 - Due reti semplici, ma sempre un continuo riferimento per i compagni.