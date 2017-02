Le pagelle dell'Atletico Madrid - Koke ci prova, Gaitan delude

Risultato finale: Barcellona-Atl.Madrid 1-1 (Risultato complessivo: 3-2)

© foto di J.M.Colomo

Moyà 6 - Pochi minuti dopo il calcio d'inizio, salva il risultato con un grande intervento sul tiro di Suarez. In occasione del gol dell'uruguaiano, la respinta sul tiro di Messi è centrale, ma era complicato fare diversamente.

Juanfran 6 - Tiene sotto controllo Turan per tutta la partita e dietro non rischia praticamente nulla. Si vede poco in avanti, anche perché il turco gli sbarra la strada.

Godin 5.5 - Qualche sbavatura non da lui. Poi, per farsi perdonare, sfiora di testa il possibile 1-1. Esce nei minuti iniziali del secondo tempo per infortunio. Dal 51' Hernandez 6 - Fa continuamente a sportellate con Suarez e riceve una gomitata dall'uruguaiano, che finisce in anticipo negli spogliatoi.

Savic 6 - Anche lui, come Godin, commette qualche errore di troppo, però è quello che lì dietro sbanda meno. Si fa valere.

Filipe Luis 5.5 - Appoggia poco e male la manovra d'attacco. Nel finale capita sui suoi piedi il pallone del possibile 1-2, ma lo spara in curva.

Koke 6 - Dà sostanza in mezzo al campo e, soprattutto nel primo tempo, recupera un gran numero di palloni. Quando può si spinge in avanti e riesce anche a rendersi pericoloso.

Saul 5 - Non è un centrale e si è capito. La scelta di continuare a schierarlo in mezzo, anche a causa dei vari assenti, sembra una forzatura: si ritrova spesso a rincorrere gli avversari.

Gaitan 5 - Un lontano parente del Gaitan apprezzato con la maglia del Benfica: non riesce quasi mai a rendersi pericoloso e dopo mezzora sparisce dal campo. Dal 50' Correa 5.5 - Entra per dare qualcosina in più rispetto a Gaitan, ma anche lui non incide. Si vede a sprazzi.

Carrasco 5 - Nei primi minuti crea una buona occasione da rete, ma sulla sua strada trova un attento Cillessen. Poi, con il passare dei minuti, cala vertiginosamente e nella ripresa si fa espellere per un'entrataccia su Turan.

Griezmann 5.5 - Si vede nei primi minuti e si riaccende nel finale quando inventa l'assist per il tap-in di Gameiro, unico lampo di una partita quasi da dimenticare.

Torres 5 - Fa a sportellate con Umtiti e Piqué e, a parte un tiro nel primo tempo, non riesce a rendersi pericoloso. Simeone lo toglie dal campo dopo un'ora di gioco. Dal 62' Gameiro 6 - Conquista un rigore, lo sbaglia e si fa parzialmente perdonare con un tocco vincente sotto porta. Croce e delizia.