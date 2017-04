Le pagelle dell' Atletico Madrid - Saul ancora decisivo, difesa granitica

© foto di J.M.Colomo

Un pareggio che regala la terza semifinale in quattro anni all' Atletico Madrid. Gli uomini di Simeone volano grazie al goal di Saul: ecco le pagelle dei colchoneros.

Oblak 7 - Sul goal ha poche colpe, poi mette spesso i guantoni quando serve. Benissimo nelle uscite alte.

Juanfran 6 - Bene nel primo tempo, dove contiene spesso le giocate avversarie. Quando entra Chilwell, soffre troppo. Dal 56’ Hernandez 6 - Contiene meglio le giocate offensive e spesso mette il fisico sui palloni alti.

Savić 7 - Prima al centro, poi dirottato sulla destra. Chiude tutto quello che può, con la forza e con il fisico.

Godin 6.5 - Un po' meno preciso rispetto al compagno di reparto, gioca comunque una buonissima gara, soprattutto in anticipo.

Filipe Luis 6 - Nel primo tempo affonda in più di un’occasione, nella ripresa soffre il pressing avversario come tutta la linea difensiva. Dal 74’ Correa 5 - Un tiro ma nulla più: Simeone si aspettava qualcosa di meglio da lui.

Saúl Ñíguez 7 - Decisivo durante tutto il match, con la sua qualità non sbaglia nulla. E quando può ci mette anche il fisico.

Gabi 7 - Partita sontuosa, con tantissimi palloni giocati nella sua zona di campo. Non sbaglia praticamente nulla.

Giménez 6 - Soffre soprattutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione sufficiente. Bene in ripiegamento, ma concede troppo spazio sui palloni in profondità.

Koke 6 - Un po' meno preciso rispetto ai suoi standard, sbaglia troppi palloni in fase di impostazione.

Carrasco 6.5 - Bene nel primo tempo, dove crea suggerimenti e non sbaglia praticamente nulla. Cala nella ripresa. Dal 69’ Torres 6.5 - Esperienza e qualità, consistenza e giocate nello spazio. Fa salire moltissimo la squadra.

Griezmann 7 - Non segna ma fa un grandissimo lavoro in entrambe le fasi. Non è inusuale trovarlo anche sul primo palo quando c'è da difendere.