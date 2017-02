Le pagelle dell'Augusta - Chool punge, Bobadilla all'ultimo respiro

Risultato finale: Augusta-Werder Brema 3-2.

Hitz 6 - Si muove bene su Junuzovic nel primo tempo, poco può sul gol di Selassie e sul rigore di Kruse.

Verhaegh 6,5 - Dalla sua parte nasce qualche pericolo di troppo. Mezzo voto in più per il bell’assist che serve a Cheol per il 2-2.

Gouweleeuw 6 - Sempre molto attento sui palloni alti, da vita ad un grande duello fisico con Kruse.

Hinteregger 5 - Tantissime sbavature nella sua gara, la più clamorosa quella che provoca il rigore per l’atterramento di Gnabry.

Max 6,5 - Sempre pericoloso e propositivo con il suo mancino, va vicino al gol su punizione.

Kohr 6 - Cerca di dare protezione alla difesa e riesce nel compito, anche se ha qualche calo di concentrazione.

Schmid 6,5 - Corre molto e viene premiato al 28’ quando si avventa sull’assist di Bobadilla e firma la rete dell’1-1. Sempre generoso, fino al cambio. Dal 63’ Teigl 6 - Tanta vivacità messa in campo.

Altintop 5,5 - Qualche buona giocata, ma troppo intermittente per incidere. Dal 53’ Kacar 6 - Entra bene nel ritmo gara.

Koo 7 - Sempre grande corsa al servizio della squadra, trova i tempi giusti nell’inserimento che lo porta a siglare la rete del 2-2. Suo l’assist per la rete decisiva di Bobadilla.

Ji 6 - Copertura ed occupazione degli spazi: questi i meriti più evidenti nella sua prestazione.

Bobadilla 8 - Sua la prima occasione interessante della gara, quando con il destro chiama Wiedwald al bell’intervento. Divora un gol a metà primo tempo, ma si perdonare con il meraviglioso assist di tacco sul gol di Schmid. Con grande caparbietà trova a tempo praticamente scaduto la rete che regala ai suoi la vittoria.