Le pagelle dell'Eibar - Male l'attacco, Dani Garcia svagato

Risultato finale: Betis-Eibar 2-0

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Yoel 6 - Poco può sulle reti segnate, salva in due occasioni

Capa 5 - Soffre maledettamente con gli attaccanti avversari, poche possibilità per spingere.

Lejeune 5 - Gara da dimenticare per il centrale difensivo. Sempre in perenne difficoltà con l'avversario. Dal 46' David Garcia 5 - La musica non cambia

Ramis 5.5 - Sempre in ritardo sui giocatori avversari. Match complicato. Esce poco prima della mezz'ora di gioco. Dal 27' Galvez 6 Ha una grande chance, ma Adan gli dice di no.

Luna 5 - Come tutta la retroguardia vive un pomeriggio difficile. In difficoltà soprattutto nella ripresa.

Escalante 5 - Male, mai un cambio di passo, sempre in balia dell'avversario. Pochi palloni recuperati. Dal 64' Rivera 5 - Pasqua amara anche per lui, sbaglia tanto in fase di rilancio dell'azione.

Dani Garcia 5 - Poco brillante e veloce nel far ripartire l'azione.

Pedro Leon 5.5 - Ha un'ottima chance, ma la spreca, gara a corrente alternata.

Bebé 5 - Prova a inventare, ma ben presto finisce nella morsa degli avversari. Tolto dopo un tempo. Dal 46' Inui 5.5 - Più vispo rispetto al suo compagno, ma non basta.

Kike 5.5 - La punta ci prova, sfiora anche il gol, ma palloni giocabili davvero pochi.

Enrich 5 - Poco o nulla in questa gara: davvero una contro prestazione per lui e i suoi compagni.