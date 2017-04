Le pagelle dell'Empoli - El Kaddouri si accende, Pasqual punisce da ex

Fiorentina - Empoli 1-2

© foto di Federico De Luca

Skorupski 6 - I viola lo chiamano all'intervento in più di una circostanza, con il portiere polacco che si fa trovare attento al momento giusto, pur senza miracoli. Battuto sul tiro di Tello, lo sarebbe anche su Ilicic, ma il palo gli regala una bella mano.

Veseli 5,5 - Bene soltanto a tratti. Piuttosto attento, nel primo tempo sfrutta perlopiù le molte indecisioni di Tello al momento della scelta. Nella ripresa il catalano è scatenato, e lo lascia spesso e volentieri sul posto. Viene anche ammonito.

Bellusci 7 - Probabilmente il migliore in campo: nel primo tempo è provvidenziale in almeno due occasioni, chiudendo con una grande scivolata acrobatica sul tentativo di Chiesa e anticipando Kalinic. Monumentale anche nei duelli aerei, tutti vinti.

Barba 6 - Sempre piuttosto attento in marcatura, appare però leggermente meno sicuro rispetto al suo compagno di reparto. Rischia di propiziare un'occasione nitida per Chiesa nella ripresa, per via di una deviazione aerea non proprio imprescindibile.

Pasqual 6,5 - Non dev'essere stato facile il ritorno al Franchi per la prima volta da avversario dopo dieci anni. Ma lo fa togliendosi anche un sassolino dalla scarpa, regalando dal dischetto la vittoria finale, e la probabile salvezza, alla sua squadra di ora.

Krunic 6 - Potrebbe portare avanti i suoi già dopo pochi minuti, ma sul suo tentativo a tu per tu con Tatarusanu trova la pronta opposizione di Bernardeschi con il corpo. Regala comunque novanta minuti di buona applicazione nelle due fasi.

Buchel 6 - Grandissimo lavoro di interdizione quello da lui operato sul terreno di gioco del Franchi, in particolar modo nel primo tempo, dove è sempre francobollato a Saponara e Bernardeschi. Un po' più sulle gambe nella ripresa. (dal 75' Dioussé s.v.)

Croce 7 - Anche lui tra i migliori in campo: dopo un primo tempo nel quale non spiccava particolarmente, ha disputato una seconda parte di gara da leone, lottando senza risparmiarsi mai su ogni singolo pallone e spendendosi fino all'ultima goccia.

El Kaddouri 6,5 - Dopo un avvio leggermente in ombra si accende, facendo partire e concludendo con successo, in maniera sporca, l'azione del vantaggio empolese. Si muove lungo tutti e due i lati del fronte d'attacco. Poi esce nel finale. (dall' 81' Zambelli s.v.)

Thiam 6 - La sua prestazione andrebbe scissa in due: un voto per l'impegno e i tentativi di sponda, oltre a quelli di fare la guerra con le difese avversarie. Un altro voto invece per la poca freddezza sotto porta. Il risultato finale è un sei stiracchiato.

Mchedlidze 5,5 - Recuperato quasi in extremis per il derby toscano, il georgiano comincia con buona intensità ed applicazione, spendendosi generosamente anche in fase di pressing. Però non ha lucidità quando c'è da colpire. (dal 68' Pucciarelli 6,5 - Poco e nulla fino al finale, dove è però decisivo: salta Sanchez e crolla in area sul contatto con Borja Valero. Sono rigore, e tre punti dopo la realizzazione.)