Le pagelle dell'Empoli - Pucciarelli impalpabile, Croce instancabile

Empoli-Lazio 1-2

© foto di Federico De Luca

Skorupski 6 - Il suo primo tempo è da otto. Prende tutto, che siano cross o tiri. Viene impegnato spesso, ma superato mai. Nella ripresa non sempre impeccabile, ma la prova resta ottima.

Laurini 6,5 - La concentrazione è sempre al massimo, forse anche oltre il limite. Non perde mai l'uomo, che sia Lulic, più facile da contrastare, o Keita nella ripresa. Chiude sempre alla perfezione le diagonali. Dal 78' Veseli s.v.

Bellusci 6 - Riesce a sbrogliare le situazioni più complicate, dando un'ottima copertura là dietro. Non sbaglia neanche sull'azione del gol di Immobile, bravo a prendere posizione su di lui.

Costa 5,5 - Il cartellino giallo rimediato dopo due minuti gli rende tutto più difficile. Qualche errore di troppo, stasera non è perfetto.

Pasqual 6 - Spinge benissimo, come al solito. E' una sua peculiarità. Così com'è una peculiarità il fatto di non essere ineccepibile nella fase difensiva.

Krunic 7 - Il suo gol è una vera e propria perla. Una botta dalla lunghissima distanza che si insacca nel sette, con Strakosha esente da colpe. Gioca bene in generale, svariando su tutto il fronte d'attacco.

Dioussé 6 - Se la cava bene a centrocampo, mettendo tanta determinazione a centrocampo. Tanti duelli corpo a corpo, dimostra una gran personalità.

Croce 6,5 - Attacca e difende come se non ci fosse differenza. Corre per tutto il campo, si inserisce e ripiega spesso su Felipe Anderson. Instancabile. Dal 74' Mauri s.v.

El Kaddouri 6 - E' l'uomo di maggiore fantasia tra gli empolesi. E mostra il suo estro a tratti, con qualche buona percussione e ottime giocate. Altre volte, però, scompare. Va ad intermittenza.

Pucciarelli 5 - Tocca pochissimi palloni nel primo tempo, così come per la seconda metà della ripresa. Praticamente si vede soltanto per una ventina di minuti. Impalpabile.

Maccarone 5,5 - Si sacrifica di più rispetto al compagno, tornando a volte anche in difesa. Combatte là davanti, ma per lui è una partita difficile. Dal 72' Thiam s.v.