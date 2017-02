Le pagelle dell' Empoli - Pucciarelli inesistente, buona prestazione di El Kaddouri

© foto di www.imagephotoagency.it

Ennesima sconfitta per l’Empoli che cade in casa della Juventus. Buona prova per i toscani, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa cala il ritmo. Ecco le pagelle degli uomini di Martusciello.

Skorupski 6 - Poche colpe sui due goal, prova a combinare qualcosa quando viene impegnato dagli attaccanti bianconeri.

Laurini 5 - Soffre sempre, con Mandzukic che lo sovrasta sempre. Non una buona partita la sua. Dal 70’ Veseli 6 - Chiude bene in diagonale e non soffre mai.

Bellusci 6 - Non soffre le giocate di Higuain e prova in qualche modo ad arginare il numero 9.

Costa 5.5 - Troppo leggero sui contrasti, non riesce ad arginare le giocate offensive dei bianconeri.

Pasqual 6.5 - Spesso affonda sulla corsia di competenza, provando il cross al centro. In molti casi i compagni non si fanno trovare pronti.

Krunić 6 - Bene nel primo tempo, cala nella ripresa insieme a tutta la squadra.

Dioussé 6.5 - Non spreca mai un pallone e non va mai in difficoltà sulla pressione dei centrocampisti bianconeri.

Mauri 6 - Si propone spesso e si inserisce quando può. Una buona prestazione per il centrocampista azzurro. Dal 77’ Buchel s.v.

El Kaddouri 6.5 - Ci prova in due occasione e si inserisce bene. Non tira mai indietro la gamba e va spesso in copertura.

Pucciarelli 5 - Non si vede quasi mai e tocca davvero pochissimi palloni. Non una buona prova la sua.

Marilungo 6 - Qualche errore di troppo, ma comunque prova sempre ad inserirsi. Dal 70’ Thiam 5.5 - Tocca pochi palloni e non riesce mai ad entrare in partita.