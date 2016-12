Le pagelle dell'Entella - Caputo-Masucci gemelli del gol, tutti promossi

Risultato finale: Entella-Novara 4-1

Iacobucci 7 - Quando viene chiamato in causa sfodera parate da grande portiere quale è. Di piede, da vicino o da lontano riesce sempre a salvare la porta. Incolpevole sul gol di Galabinov.

Iacoponi 6.5 - Annulla Sansone dalla sua parte, scende meno sulla corsia ma risulta sempre efficace. Mette lo zampino sul quarto gol.

Ceccarelli 7 - Che rientro al centro della difesa. Si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto.

Benedetti 6.5 - Dà continuità alla solida prestazione di Verona, non corre nessun rischio su Galabinov e Sansone.

Keita 6.5 - Non è sempre perfetto, ma dimostra sempre una grande forza fisica e una grande qualità palla al piede.

Moscati 7 - Serve a Caputo la palla dell'1-0. Fa tanta quantità in mezzo al campo e si allarga sulla fascia per fornire i cross necessari alle punte.

Troiano 7 - Si riprende le chiavi del centrocampo, argina le offensive del Novara con forza e fa ripartire l'azione con diligenza.

Palermo 6.5 - Un lottatore in mezzo al campo, non molla un centimetro sui giocatori del Novara. Nuova prestazione positiva per lui.

Tremolada 6.5 - Molto mobile fra le linee, cerca spesso il dialogo con gli attaccanti giocando sempre palla a terra. Dal 65' Belli 6 - Dà solidità alla squadra in un momento in cui il Novara spingeva molto.

Masucci 7.5 - Mette sempre in difficoltà la difesa del Novara, due gol e un assist per lui in una partita perfetta. Dall'81' Diaw s.v.

Caputo 7.5 - Ci mette un quarto d'ora per tornare al gol sotto la sua gradinata. Doppietta e assist per lui che torna a far sorridere la sua gente.