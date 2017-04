Le pagelle dell'Espanyol - Moreno punge, Baptistao trova la sorpresa

Leganes-Espanyol 0-1

Diego Lopez 6 Non deve sbrogliare situazioni di particolare pericolosità. E' attento ma non sempre preciso, sopratutto in presa.

J.Lopez 6 Si limita praticamente, pur con costrutto, alla fase difensiva, anche perché dal suo versante c'è lo scatenato Szymanovski.

David Lopez 6,5 Almeno un salvataggio importantissimo sotto porta nel finale di gara. Tiene molto bene la posizione e gli attaccanti di casa sfondano raramente dalle sue parti.

Reyes D. 6,5 Il centrale messicano sfoderà una prova precisa e diligente, non concede quasi nulla ai suoi avversari diretti.

Caricol 6 Giornata dedicata alla fase difensiva. Non arrivano palloni giocabili per gli attaccanti del Leganes dalla sua posizione, merito anche suo.

Jurado 5,5 E' lecito aspettarsi più verve e più ritmo da parte sua. Lo si vede solo a tratti e nel primo tempo, nella ripresa è meno presente nel vivo del gioco. ( dall'87' Navarro sv )

Fuego 6 Lui si che morde le caviglie, andando spesso anche oltre il lecito. Ma davanti alla difesa il passaggio è ostruito per El Zhar e soci.

Roca Junque 6 Il contachilometri segna la doppia cifra. Macina corsa, sudore e tanto agonismo, alza il muro con Fuego al centro.

Piatti 5,5 Negli occhi la clamorosa svirgolata a conclusione di una ripartenza dei suoi. Anche lui gira a largo dalla manovra della sua squadra, può e deve fare di più. ( dal 76' Perez sv )

Moreno 6,5 Il più pungente dei suoi sulle ripartenze, non per nulla lavora magicamente la palla che Baptistao metterà alle spalle di Herrerin.

Caiceido 6 Gran lavoro e grande sacrificio, addirittura spesso e volentieri si ammirano le sue rinculate in aiuto alla difesa. Ha la palla dello 0-1 ad inizio ripresa, ma Herrerin lo ipnotizza. ( dal 65' Baptistao 6,5 La gara della domenica di Pasqua del Butarque illuminata dal suo pallonetto che vale tre punti per l'Espanyol: che sorpresa dentro l'uovo!)